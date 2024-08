Coppa Italia, Ternana-Casertana 1-2

Finisce ai tempi supplementari l’avventura della nuova Ternana di Abate in Coppa Italia di Serie C. Una rete di Iuliano ha regalato il passaggio del turno ai Campani. Per la Ternana era andato in rete Capuano nel secondo tempo.

Ternana (4-2-3-1): Vitali; Casasola; Loiacono, Capuano (Cap.), Martella; Aloi (97′ Viviani), De Boer (60′ Damiani); Patanè, Carboni (85′ Ferrara), Cicerelli (85′ Mattheus); Ferrante. A disp.: Franchi, Morlupo, Boloca, Garau, Bonugli, Bellavigna, Biondini, Donnarumma. All.: Ignazio Abate

Casertana (4-3-2-1): Zabellati; Heinz, Gatti, Bacchetti (Cap.), Falasca; Matese (67′ Iuliano), Bianchi (75′ Kontek); Deli (94′ Mancini); Calapai (75′ Paglino), Proia (101′ Fabbri); Galletta. A disp.: Pareiko, Vilardi, Carretta, Damian, Tavernelli, Rocca, La Resta. All.: Manuel Iori

Arbitro: Lorenzo Maccarini (sez. Arezzo)

Assistenti: Luigi Ingenito (sez. Piombino), Simone Iuliano (sez. Siena)

IV Ufficiale: Ciro Aldi (sez. Lanciano)

Marcatori: 57′ Proia (C.), 59′ Capuano (T.), 120′ Iuliano (C.)

Ammoniti: Heinz (C.); Loiacono, Cicerelli e Patanè (T.)

Recuperi: 0/4

Pts: 2, Sts: 1

Spettatori: 2.194 (di cui 210 ospiti)