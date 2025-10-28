Coppa Italia, Ternana-Campobasso 1-0, ancora Pettinari

  • Redazione
  • Ottobre 28, 2025
  • DUE MONDI SPORT
  • Letto 39

    • (DMN) Terni – come nella sfida di campionato, giocata poco più di una settimana fa, è ancora una rete di Stefano Pettinari a decidere la sfida tra la Ternana ed il Campobasso. Le fere accedono al terzo turno.

    Ternana (3-4-1-2): Vitali; Loiacono (Cap.), Meccariello, Maestrelli; Bianay, Tripi (86′ Fulga), McJannet, Durmush (86′ Turella); Orellana (74′ Bruti); Pettinari (86′ Biondini), Leonardi (68′ Brignola). A disp.: Morlupo, Franchi, Romeo, Donati, Longoni, Valenti, Coltorti, Rota, Semeraro, Proietti. All.: Fabio Liverani

    Campobasso (4-3-3): Rizzo; Parisi, Papini, Armini (86′ Ceresia), Lanza (77′ Cristallo); Serra, Brunet (68′ Cerretelli), Gala; Ravaglioli, Leonetti (Cap., 77′ Martina), Nocerino (68′ Lombari). A disp.: Tantalocchi, Muzi, Gargiulo, Rianna. All.: Luciano Zauri

    Arbitro: Gabriele Totaro (sez. Lecce)

    Assistenti: Giovanni Ciannarella (sez. Napoli), Steven La Reggina (sez. Battipaglia)

    IV Ufficiale: Leonardo Di Mario  (sez. Ciampino)

    Marcatori: 35′ Pettinari (T.)

    Ammoniti: Meccariello (T.)

    Share

    Articolo precedente

    Serie C, Perugia-Livorno 2-0, Kanoute e Montevago regalano la prima gioia a Tedesco

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....
    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!