Coppa Italia, Ternana-Campobasso 1-0, ancora Pettinari

(DMN) Terni – come nella sfida di campionato, giocata poco più di una settimana fa, è ancora una rete di Stefano Pettinari a decidere la sfida tra la Ternana ed il Campobasso. Le fere accedono al terzo turno.
Ternana (3-4-1-2): Vitali; Loiacono (Cap.), Meccariello, Maestrelli; Bianay, Tripi (86′ Fulga), McJannet, Durmush (86′ Turella); Orellana (74′ Bruti); Pettinari (86′ Biondini), Leonardi (68′ Brignola). A disp.: Morlupo, Franchi, Romeo, Donati, Longoni, Valenti, Coltorti, Rota, Semeraro, Proietti. All.: Fabio Liverani
Campobasso (4-3-3): Rizzo; Parisi, Papini, Armini (86′ Ceresia), Lanza (77′ Cristallo); Serra, Brunet (68′ Cerretelli), Gala; Ravaglioli, Leonetti (Cap., 77′ Martina), Nocerino (68′ Lombari). A disp.: Tantalocchi, Muzi, Gargiulo, Rianna. All.: Luciano Zauri
Arbitro: Gabriele Totaro (sez. Lecce)
Assistenti: Giovanni Ciannarella (sez. Napoli), Steven La Reggina (sez. Battipaglia)
IV Ufficiale: Leonardo Di Mario (sez. Ciampino)
Marcatori: 35′ Pettinari (T.)
Ammoniti: Meccariello (T.)
