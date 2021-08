Coppa Italia, Ternana-Avellino 5-4 dcr

Il 16 agosto i rossoverdi in campo a Bologna

(DMN) Terni – prima uscita stagionale al ‘Liberati’ per la Ternana di Cristiano Lucarelli. Nel turno preliminare di Coppa Italia i rossoverdi hanno superato, ai calci di rigore, l’Avellino di Piero Braglia. Nel prossimo turno, in programma il 16 agosto, le Fere scenderanno in campo al Dall’Ara contro il Bologna.

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (36′ st Sørensen), Boben, Kontek, Salzano; Agazzi (1′ pts Celli), Proietti (13′ st Paghera); Peralta (36′ st Capone), Falletti (31′ st Mazzocchi), Furlan (Cap.); Vantaggiato (13′ st Pettinari). A disp.: Casadei, Morlupo, Russo, Onesti. All.: Cristiano Lucarelli

Avellino (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Scognamiglio; Ciancio (1′ pts Rizzo), Carriero, Aloi, D’Angelo (22′ st Maniero), Mignanelli (13′ st Tito); Mastalli (22′ st De Francesco), Bernardotto (13′ st Plescia). A disp.: Pane, Pizzella, Sbraga, Miceli, Messina, Matera. All.: Piero Braglia

Arbitro: Niccolò Baroni (Firenze)

Assistenti: Claudio Barone (Roma 1), Daisuke Emanuele Yoshikawa (Roma 1)

IV Ufficiale: Ermanno Feliciani (Teramo)

Marcatori: 25′ pt D’Angelo (A.), 18′ st Falletti (T.)

Calci di rigore: Plescia gol, Paghera parato, Aloi gol, Capone parato, Tito gol, Pettinari gol, De Francesco parato, Mazzocchi gol, Maniero parato, Salzano gol, Rizzo palo, Furlan gol.

Ammoniti: Mignanelli, Aloi, Carriero, Dossena, Silvestri (A.), Lucarelli, Ghiringhelli, Proietti, Paghera (T.)

Espulsi: Kontek (T.)

Recuperi: 2/5

Spettatori: 1.498 (incasso euro 14.488,00)