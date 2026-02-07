Coppa Italia, Sir sconfitta in semifinale. Verona e Trento si giocano il trofeo

Dopo una striscia di 21 risultati positivi la Sir Susa Scai Perugia subisce una battuta d’arresto in un match da dentro-fuori: è la Rana Verona a vincere la seconda delle due semifinali odierne di Coppa Italia e domani scenderà in campo con Trento, che ha avuto la meglio su Piacenza, al termine di una gara combattutissima e chiusasi al tiebreak.

Gli scaligeri partono subito con aggressività e fin dai primi scambi si dimostrano cinici in attacco, potenti al servizio e millimetrici in difesa. Si prendono il primo set con margine piuttosto ampio e una percentuale in attacco del 74%. I Block Devils reagiscono, ma sono costretti ad inseguire per larghi tratti e alla fine cedono anche il secondo parziale. Nel terzo set l’inerzia non cambia e Verona conquista l’accesso alla finale, in programma domani alle 18.

Il match

Verona parte avanti con Rok Mozic, ma Perugia si porta subito a contatto con l’attacco di Russo e l’ace di Plotnytskyi. Keita mura Ben Tara e firma il doppio vantaggio: i Block Devils agganciano con un block vincente sullo stesso schiacciatore di casa Rana Verona. Christenson di prima intenzione tiene avanti i suoi, Plotnytskyi accorcia, ma il regista gialloblù, con un ace, avanza 11-8 e coach Lorenzetti chiama il time out. Al rientro in campo i veneti incrementano il vantaggio con la pipe di Keita che vale il 13-9. Il muro di Darlan su Semeniuk incrementa il gap, i Block Devils inseguono, ma Rok Mozic piazza a tutta potenza l’attacco del 21-15. Va a segno Russo in primo tempo, ma Darlan trova il maniout che fa volare i suoi verso il finale del set e Mozic in pipe aggancia il set point. Plotnytskyi annulla il primo, ma chiude Keita in diagonale.

Avvio a tutto fuoco nella seconda frazione. Verona avanza con l’ace di Lorenzo Cortesia, che poi spreca e Perugia centra il break con l’attacco out di Darlan e la diagonale vincente di Ben Tara. Semeniuk forza al servizio e Plotntnytskyi chiude con una super spike lo scambio del 5-8. La Sir Susa Scai amministra il vantaggio, ma Verona recupera e pareggia con l’ace di Darlan. Il muro di Cortesia su Plotnytskyi porta al nuovo vantaggio gialloblù. I ragazzi di Fabio Soli trovano un nuovo allungo con un altro ace di Darlan e il maniout di Keita. Ruberto Russo centra l’attacco vincente, ma Darlan trova il varco tra le mani del muro bianconero. Christenson consolida con un ace e Verona avanza 18-14. Zingel prima va a segno in primo tempo, poi mura il tocco di capitan Giannelli (20-15). Il regista bianconero innesca Loser che colpisce in primo tempo, poi forma l’ace che riporta i Block Devils in partita, ma Verona allunga con l’attacco dal centro di Cortesia e avanza verso il set point. Nel turno in battuta di Plotnytskyi Perugia recupera un break, ma gli scaligeri arrivano al set point con l’invasione a rete di Ben Tara. Il servizio del neoentrato Dzavoronok si infrange nella rete e chiude il set.

La terza frazione si apre punto a punto. Ben Tara firma l’ace del 4-5, poi spara out. Va a segno Solè, risponde Zingel e si avanza a braccetto fino al maniout di Keita che vale il doppio vantaggio (10-8). Christenson consolida di prima intenzione e Rok Mozic incrementa con uno slash. I ragazzi di coach Fabio Soli conducono il gioco trovando i giusti schemi in attacco e difendendo con estrema precisione. Con velocità di gioco e aggressività arrivano al 18-13, Ben Tara frena l’allungo verso il finale, ma Cortesia va a segno e Verona vede il sogno della finale, con la super-spike di Darlan che vale il 20-15. Keita scava il solco con lo stesso colpo d’attacco e l’errore al servizio dell’opposto tunisino di casa bianconera porta gli avversari a due passi dal match point. Il servizio di Semeniuk si infrange nella rete e Verona è al match point: chiude Mozic direttamente dai nove metri.

IL TABELLINO

RANA VERONA – SIR SUSA SCAI PERUGIA 3-0

Parziali: 25-19, 25-21, 25-19



ARBITRI

Armando Simbari di Milano e Andrea Pozzato di Bolzano.

LE CIFRE

RANA VERONA: Christenson 5, Darlan 13, Vitelli, Cortesia 5, Mozic 9, Keita 17 Staforini (L). Zingel 5, Planinsic, 2, D’Amico (lib), Sani, Bonisoli. N.E: Glatz.

All. Fabio Soli, vice Matteo De Cecco.





SIR SUSA SCAI PERUGIA: Giannelli 2, Ben Tara 13, Loser 6, Russo 4, Semeniuk 6, Plotnytskyi 7 Colaci (libero). Dzavoronok, Solè 1, Gaggini. N.E: Cvanciger, Crosato, Argilagos, Ishikawa (libero)

All. Angelo Lorenzetti, vice all. Massimiliano Giaccardi

VERONA: b.s. 13, ace 7, ric. pos. 39%, ric. prf. 26%, att. 62%, 10 muri.

PERUGIA: b.s. 14, ace 3, ric. pos. 46%, ric. prf. 25% att. 52%, 2 muri.