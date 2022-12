Coppa Italia, Sir Perugia-Top Volley Cisterna 3-0

Ancora una prova di forza dei bianconeri che dominano i primi due parziali e si aggiudicano sul filo di lana il terzo volando alla kermesse di Roma nel weekend del 25 e 26 febbraio. Mvp Leon, doppia cifra anche per Rychlicki. Adesso qualche giorno di riposo per i ragazzi di Anastasi, la ripresa il 3 gennaio

Vola alla Final Four della Del Monte® Coppa Italia la Sir Safety Susa Perugia.

I Block Devils rispettano il pronostico nei quarti di finale e superano al PalaBarton 3-0 la Top Volley Cisterna staccando il pass per la kermesse di Roma del 25 e 26 febbraio quando i ragazzi del presidente Sirci cercheranno di difendere la coccarda tricolore cucita sul petto.

Due set condotti con autorità dai bianconeri che murano tutto tra vincenti e toccate ed attaccano con percentuali altissime. Nel terzo parziale i padroni di casa vanno ancora avanti fino al 22-17. Quando i titoli di coda sembrano ormai prossimi la formazione di coach Soli ha una reazione d’orgoglio e torna a contatto. Decisivo l’errore finale al servizio di Dirlic.

Numeri del match tutti a favore della squadra di Anastasi, in particolare in ricezione (50% di positiva contro 29%) ed in attacco (49% di efficacia contro 36%).

Mvp della sfida il capitano di Perugia Wilfredo Leon che chiude con 11 punti e 3 terrificanti ace. Doppia cifra in casa Sir Safety Susa anche per Rychlicki con 10 palloni vincenti, 7 a testa per Semeniuk, Flavio e Russo (con 3 muri), 6 per un eccellente Giannelli in cabina di regia. Sempre presente in seconda linea l’inossidabile Colaci che chiude con il 70% in ricezione.

Si chiude dunque nel migliore dei modi il 2022 di Perugia. 24 vittorie consecutive, due titoli con la Supercoppa ed il Mondiale per Club già in bacheca, primo posto in Superlega e nel girone di Champions.

Adesso per i Block Devils quattro giorni di assoluto e meritatissimo riposo. La squadra tornerà ad allenarsi al PalaBarton il prossimo 3 gennaio.

IL MATCH

Flavio-Russo coppia di centrali, Leon-Semeniuk quella di schiacciatori. Queste le scelte di Anastasi. Ace di Baranowicz in avvio (0-2). Zingel in primo tempo (0-3). Muro di Rychlicki (3-4). Leon capovolge (5-4). Ace di Zingel (5-6). Leon in contrattacco poi triplo muro di Russo (11-7). Ace di Baranowicz (13-11). Fuori l’attacco di Dirlic (16-12). Rychlicki mantiene le distanze e poi trova il contrattacco del 19-14. Invasione di Gutierrez, poi torva l’angolino in attacco Semeniuk (23-16). Fuori l’attacco del neo entrato Bayram, set point Perugia (24-17). In rete il servizio del turco, bianconeri avanti (25-18).

Si riparte con l’ace di Leon (2-0). Flavio per le vie centrali poi muro di Semeniuk (5-1). Ace di Rychlicki che poi si ripete in contrattacco (11-5). Cisterna recupera un break con il uro (11-7). Arriva l’ace di Russo (14-8). Muro di Sedlacek (14-10). Il muro di Perugia ferma Dirlic poi contrattacco di Semeniuk poi ancora vincente il muro di casa (17-10). Muro di Zingel (17-12). Fuori Kaliberda (19-12). Leon da posto quattro (21-14). Semeniuk porta i suoi al set point (24-18). Fuori Dirlic, Perugia raddoppia (25-18).

Equilibrio nelle fasi iniziali della terza frazione (3-3). Leon e Rychlicki infiammano il PalaBarton (8-6). Giannelli vince l’ingaggio sotto rete poi ace di Rychlicki (11-7). Ace di Bayram (11-9). Doppio ace anche per Leon entrambi a 132 Km/h (14-9). Muro vincente della Top Volley (14-11). Fuori l’attacco di Dirlic (18-13). Leon in parallela poi fuori Bayram (21-15). Muro vincente della Top Volley (21-17). Maniout di Kaliberda poi muri di Dirlic e Rossi, Cisterna a -1 (22-21). Ci pensa Giannelli con due punti in fila, match point Perugia (24-21). Al terzo tentativo Dirlic tira out dai nove metri, Perugia vola alla Final Four (25-23).

I COMMENTI

Simone Giannelli (Sir Safety Susa Perugia): “Sono molto contento ed orgoglioso della mia squadra. Nulla è mai scontato, in una partita secca può succedere di tutto. Cisterna sta facendo molto bene quest’anno, era una partita che nascondeva molte insidie, siamo stati bravi a sviluppare bene il nostro gioco ed a centrare un obiettivo importante come quello della Final Four”.

IL TABELLINO

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – TOP VOLLEY CISTERNA 3-0

Parziali: 25-18, 25-18, 25-23

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 6, Rychlicki 10, Russo 7, Flavio 7, Leon 11, Semeniuk 7, Colaci (libero), Plotnytskyi, Cardenas. N.e.: Ropret, Herrera, Mengozzi, Piccinelli (libero), Solè. All. Anastasi, vice all Valentini.

TOP VOLLEY CISTERNA: Baranowicz 2, Dirlic 7, Rossi 4, Zingel10, Sedlacek 2, Gutierrez 1, Catania (libero), Kaliberda 6, Mattei, Bayram 6, Martinez, Staforini. N.e.: Zanni, Lostritto (libero). All. Soli, vice all. Cocconi.

Arbitri: Andrea Pozzato – Dominga Lot

LE CIFRE – PERUGIA: 12 b.s., 6 ace, 50% ric. pos., 31% ric. prf., 49% att., 9 muri. CISTERNA: 18 b.s., 4 ace, 29% ric. pos., 11% ric. prf., 36% att., 7 muri.