Coppa Italia, Sir Perugia-Rana Verona 2-3, avventura finita

La Si Susa Vim Perugia parte bene all’Unipol Arena di Verona conquistando il primo set 25-22 e il secondo parziale ai vantaggi 28-26. Ma la Rana Verona, spinta questa sera dalle sue bocche di fuoco Keita e Mozic (30 e 28 punti a referto per i due attaccanti scaligeri) rimonta, allunga il match al tiebreak e si porta a casa la prima finale della sua storia. C’è rammarico in casa bianconera, ma anche consapevolezza: la consapevolezza che la stagione è ancora lunga e ci sono ancora obiettivi importanti da raggiungere.

All’UnipolArena Verona fa meglio soprattutto a muro (14 block vincenti contro i 4 di Perugia), al servizio (9 ace contro i soli due servizi vincenti dei Block Devils). Equilibrata invece la percentuale in attacco di squadra (50% per entrambe). Nella metà campo bianconera in doppia cifra Ishikawa, Semeniuk e Russo, che chiudono rispettivamente con 15-10 e 13 punti.

Il match

Sir avanti con un muro out e con gli attacchi di Ishikawa e Russo (4-1). Jensen gioca sulle mani del muro lungo la parallela e Keita piazza la pipe che riporta a contatto, ma i Block Devils avanzano con il tocco di prima intenzione di Giannelli (6-3). Verona va a segno con Keita, Loser risponde dal centro, ma Verona cresce dai nove metri e Jensen piazza l’ace. Punto a punto e sorpasso Sir con la diagonale di Herrera, risponde Keita. Muro di Loser, ma Verona attacca di nuovo con Keita e firma il break con l’ace di Rok Mozic. Gli scaligeri amministrano il vantaggio spinti dagli attacchi a tutto braccio di Noumory Keita, ma Perugia recupera e con il primo tempo di Russo si porta avanti 21-19. Ishikawa aggancia il set point (24-21). Il servizio in rete di Mozic chiude il primo set.

Il secondo set si apre con il maniout di Semeniuk e pipe di Keita, equilibrio nelle prime battute: l’attacco dalla seconda linea di Ishikawa vale il 6-6. Verona prova l’allungo, ma l’attacco di Loser tiene in equilibrio. Giannelli arma Herrera che conquista il muro out, ma i ragazzi di Stoytchev si spingono avanti e con il muro su Semeniuk staccano i Block Devils 16-14. L’ingresso di Solè è subito vincente, ma Verona spinge velocizzando il gioco e la pipe di Rok Mozic vale il 18-21. Loser spreca al servizio, ma la Sir rientra in partita con il muro di Russo sull’attacco di Jensen, seguito dall’ace del neoentrato ben Tara e dal muro vincente di Russo (23-23). L’opposto tunisino dai nove metri manda in rete e Verona ha il primo set point in mano, ma Semeniuk allunga il set ai vantaggi. Russo firma il 25-25. Ancora un set point per i Block Devils con l’attacco di prima intenzione di capitan Giannelli. Chiude Ishikawa.

Verona non può più sbagliare e parte a razzo (1-5). Il muro di Keita sull’attacco di Semeniuk scava il solco (4-10). Zingel consolida in primo tempo e Mozic in diagonale (5-12). La Sir Susa Vim accorcia con la diagonale di Ben Tara, ma Rok Mozic va ancora a segno. Cianciotta conquista un maniout lungo la parallela, ma i ragazzi di Stoytchev continuano la corsa e con l’ace di Jensen allungano 11-21. Keita conquista il setpoint con un attacco “in rovesciata”. Ishikawa annulla il primo, ma chiude Chevalier 14-25.

Kamil Semeniuk chiude lo scambio lungo che apre il quarto set. Perugia avanza con Ben Tara e Semeniuk, Verona con Mozic. Dai nove metri va a segno Ishikawa, ma anche il neoentrato Marco Vitelli; Keita gioca d’astuzia, la Sir risponde con lo slash di Ben Tara, ma c’è di nuovo Keita che, dai nove metri, sorpassa con un servizio vincente. Mozic consolida, ancora un ace per Ketia (7-10). Perugia recupera con l’attacco di Loser e il maniout di Ishikawa, ma gli scaligeri spingono al servizio e si tengono sempre avanti. E’ Yuki Ishikawa, da seconda linea, a riagganciare la parità, ma Verona è di nuovo avanti con l’ace di Jensen (16-18). Keita in diagonale e in pipe tiene avanti i suoi e Mozic consolida in diagonale (18-21). Il muro di Abaev sull’attacco di Ishikawa costa ai Block Devils l’allungo decisivo di Verona che con un nuovo muro, questa volta di Vitelli, ancora su Ishikawa, conquista il set point, ed è proprio l’attacco di Marco Vitelli a chiudere il set 19-25. Si va al tie break.

La quinta, decisiva frazione si apre di nuovo con un avvincente punto a punto. Il primo tempo di Russo vale 3-3, Verona risponde con l’attacco di Jensen, seguito dall’ace di Mozic (3-5). Primo tempo di Marco Vitelli che poi spreca al servizio. Keita conquista un muro out e si va al cambio campo con gli scaligeri avanti 6-8. Ishikawa accorcia con una diagonale, ma Mozic risponde infilando l’attacco tra le mani del muro bianconero. Block vincente di Mozic su Ben Tara, poi Keita sale in cattedra: due punti di fila ed è 11-13 per Verona. La Sir si riporta a contatto, ma è ancora Keita ad andare a segno: conquista il set point. La chiude Verona 12-15.

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA – RANA VERONA

Parziali: 25-22, 28-26, 14-25, 19-25, 12-15

ARBITRI: Stefano Cesare, Gianluca Cappello

LE CIFRE:

PERUGIA: 15 b.s., 2 ace, 49% ric. pos., 30% ric. prf., 50% att., 4 muri.

RANA VERONA: 20 b.s., 9 ace, 37% ric. pos., 17% ric. prf., 50% att., 14 muri.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 3, Herrera 8, Russo 13, Loser 7, Semeniuk 10, Ishikawa 15, Colaci (lib), Ben Tara 8, Solè 2, Piccinelli, Cianciotta 1, N.E Candellaro (Lib), Zoppellari.

All. Lorenzetti, vice Giaccardi.





RANA VERONA: Abaev 6, Jensen 15, Keita 30, Mozic 28, Cortesia 1, Zingel 3, D’Amico (L), Spirito, Bonisoli, Chevalier 1, Vitelli 5, Bonisoli. NE Zanotti, Baschera (Lib), Sani.

All. Stoytchev, vice Simoni