Coppa Italia, Sir Perugia-Monza 3-1

La Sir Susa Vim Perugia sconfigge la Mint Vero Volley Monza nella finale della Del Monte®Coppa Italia Final Four e si rimette sul petto la coccarda tricolore. È il terzo titolo stagionale dopo la Supercoppa ed il Mondiale per Club. Semeniuk è super con 18 punti, l’Mvp lo prende “fenomeno” Plotnytskyi. Quarta Coppa Italia nella storia del club del presidente Sirci. Esplode la gioia della marea bianconera sugli spalti

Flaviooooooo!

Il centrale brasiliano mette a terra il pallone del 25-23 nel quarto set della finale della Del Monte®Coppa Italia Final Four, la Sir Susa Vim Perugia sconfigge 3-1 la Mint Vero Volley Monza e mette le mani, per la quarta volta nella storia del club del presidente Sirci, sulla Coppa Italia!

Esplode la marea bianca sugli spalti della Unipol Arena di Bologna che però, chiudendo gli occhi, sembrava davvero il PalaBarton!

Gioia incontenibile fuori dal campo, gioia incontenibile in campo dopo un weekend di grande pallavolo duro, difficile e contro grandi avversari.

Ma Perugia è stata di ferro anche stavolta, capace di resistere nei momenti complicati e di esaltarsi nei momenti di “power”. Grazie alla classe dei suoi giocatori certo, ma grazie anche allo spirito di gruppo ed all’organizzazione di gruppo forgiate da Angelo Lorenzetti e dal suo staff.

Un avvio tutto in salita stasera, poi la reazione, poi un quarto set punto a punto con le due squadre a darsele, sportivamente parlando, di santa ragione. Nella sofferenza i Block Devils ci sanno stare ed alla fine esultano, e ne hanno ben donde, per il terzo trofeo conquistato in questa stagione dopo la Supercoppa ed il Mondiale per Club.

Stasera i numeri contano ancora meno di ieri, ma certo il 58% di squadra in attacco pesa eccome.

Semeniuk è il best scorer di Perugia con una partita magistrale (59% in attacco), Ben Tara lo supporta (16 punti con il 56% sotto rete), Flavio è spaziale in zona tre con 15 punti (92% in primo tempo e 3 muri), Solè entra come ieri e come ieri è decisivo, Giannelli e Colaci… beh, sono due campioni, altro da dire non c’è!

L’Mvp invece se lo prende quel genio di Plotnytskyi che chiude con 14 punti e che, con un turno al servizio nel secondo set, cambia totalmente l’inerzia del match.

Festeggia ancora Angelo Lorenzetti, uomo pacato che le ha viste tutte nella pallavolo, capace anche stavolta di esaltare le grandi qualità della sua squadra.

Alla fine, senza girarci tanto attorno, questo weekend bolognese si riassume con sei, semplici, parole: la Coppa Italia torna a Perugia!

IL MATCH

Stessi sette di partenza di ieri per Lorenzetti. Avvio equilibrato con Ben Tara a segno (4-4). Muro bianconero (5-4). Fuori Russo poi due volte Loeppky (6-9). Russo accorcia (8-9). Di Martino con il muro (8-11). Szwarc in contrattacco poi out Plotnytskyi (9-14). Con Leon al servizio e Semeniuk in contrattacco Perugia accorcia (15-17). Plotnytskyi sulla linea in contrattacco (18-19). Szwarc fa ripartire i suoi (18-21). Entra Solè e piazza l’ace (20-21). Monza arriva al set point (22-24). Ace di Galassi, Monza avanti (22-25).

Perugia alza il muro in avvio di secondo set (4-0). Lo alza anche Monza (4-3). Plotnytskyi mantiene il break di vantaggio per i suoi (10-8). Muro vincente di Ben Tara (14-11). Altro muro bianconero (16-12). Ace di Loeppky (17-15). Giannelli smarca Ben Tara senza muro e chiude dalla seconda linea (20-16). Solè dalle vie centrali (21-17). Held, entrato per il servizio, miracoloso in difesa che finisce sulla linea (22-17). Semeniuk va a segno con la pipe e porta Perugia al seti point (24-19). Al terzo tentativo Ben Tara pareggia (25-21).

Avanti Monza nel terzo con Maar (2-3). Plotnytskyi capovolge (5-4). Ace di Galassi (5-6). Ace anche per Plotnytskyi poi Semeniuk e Flavio (9-6). Invasione del muro brianzolo poi altro ace di Plotnytskyi (11-6). Perugia prova a scappare con il primo tempo di Solè ed il contrattacco di Ben Tara (15-7). Ace di Ben Tara (17-8). Plotnytskyi da posto due (21-12). Solè con il primo tempo (23-15). Colaci fa il miracolo in difesa, Semeniuk porta Perugia al set point (24-15). I Block Devils chiudono subito a vanno avanti (25-15).

Doppio ace di Galassi nel quarto (2-4). Loeppky in contrattacco (7-10). Un paio di errori di Monza e l’ace di Solè pareggiano (12-12). Sorpasso Perugia con la doppietta di Plotnytskyi (14-12). Loeppky ed il muro di Di Martina impattano (15-15). Ancora Loeppky, vantaggio Monza (16-17). Ben Tara sulle mani del muro (18-17). Szwarc mantiene l’equilibrio (20-20). Ben Tara chiude un lungo scambio e rimane vittima dei crampi (22-20). Dentro Herrera. Flavio in primo tempo (23-21). Ancora Flavio, match point Perugia (24-22). Sempre Flavioooooo!!!! (25-23)

I COMMENTI

Angelo Lorenzetti (Sir Susa Vim Perugia): “Sono stati due giorni intensi come pensavamo, stasera avevamo sulle spalle anche il peso dell’essere favoriti. Monza già con Trento in semifinale aveva fatto vedere di essere salita di livello ed oggi nel primo set non ci ha fatto vedere palla. Faccio i complimenti ai ragazzi perché vincere non era assolutamente facile. Sono felice per loro, per il presidente, per la società e per tutta Perugia”.

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA – MINT VERO VOLLEY MONZA 3-1

Parziali: 22-25, 25-21, 25-15, 25-23

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 2, Ben Tara 16, Flavio 15, Russo 3, Plotnytskyi 14, Semeniuk 18, Colaci (libero), Leon, Solè 8, Held, Herrera. N.e.: Ropret, Russo, Candellaro, Toscani (libero). All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

MINT VERO VOLLEY MONZA: Cachopa, Szwarc 22, Galassi 12, Di Martino 7, Loeppky 12, Maar 7, Gaggini (libero), Visic, Mujanovic 2, Beretta. N.e.: Frascio, Comparoni, Morazzini (libero). All. Eccheli, vice all. Ambrosio.

Arbitri: Umberto Zanussi – Marco Zavater

LE CIFRE – PERUGIA: 17 b.s., 5 ace, 48% ric. pos., 25% ric. prf., 58% att., 8 muri. MONZA: 10 b.s., 5 ace, 41% ric. pos., 20% ric. prf., 46% att., 10 muri.