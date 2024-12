Coppa Italia, Sir Perugia-Modena 3-0, block devils in final four

Obiettivo conquistato per la Sir Susa Vim Perugia che stacca il biglietto per le Final Four della del Monte Coppa Italia bissando il 3-0 del match di campionato, andato in scena appena quattro giorni fa nel giorno di Santo Stefano. I Block Devils, davanti al proprio pubblico, si impongono nuovamente sugli emiliani di coach Alberto Giuliani in 3 set con i parziali di 25-20, 27-25, 25-22.

Per il club del presidente Gino Sirci è l’11° Final Four, la 12° se si calcola anche quella di A2.

Tre set tiratissimi, contro gli emiliani che hanno spinto al servizio rendendo particolarmente complicata la tenuta in ricezione e il cambio palla meno fluido. Ma i padroni di casa hanno combattuto punto su punto, rimontando i gap e imponendosi con il 58 % di efficacia in attacco di squadra al termine del match, 9 muri e 5 ace.

Mvp della partita l’opposto tunisino di casa bianconera, Wassim Ben Tara, che chiude il match con 11 punti, 3 muri e il 67% di positività in attacco.

Il match

Modena avanza 5-1 in avvio del match, Ishikawa accorcia, ma gli emiliani incrementano con la pipe di Gutierres. Perugia ricostruisce, aggancia e sorpassa con il muro sull’attacco di Buchegger (9-8). L’ace di Gutierres vale un nuovo break per Modena (9-12). Ben Tara va a sego in diagonale e Plotnytsky centra il servizio vincente che riporta i suoi a contatto. Ishikawa viene prima murato dagli emiliani, ma poi trova il varco, vanno a segno Solè e Ben Tara e il muro bianconero, piazzato a tre sull’attacco di Gutierres, fa esplodere gli spalti: è di nuovo parità (16-16).

Sanguinetti e Ishikawa tengono l’equilibrio e si va avanti punto a punto. Applausi per la pipe di Loser e il maniout di Ishikawa che riportano avanti Perugia nella fase più calda del set (21-20). Plotnytskyi dai nove metri incrementa con un ace, l’attacco di Davyskiba non passa la rete e la Sir avanza 23-20. Il muro bianconero su Buchegger vale il set point. Chiude Ishikawa 25-20.

I ragazzi di Giuliani partono avanti anche all’inizio della seconda frazione, ma sprecano al servizio, Mati Pardo firma il +3 (5-8), ma dai nove metri spara out. Giannelli arma Ben Tara che centra una diagonale potente, Loser trova l’ace, ma Modena resta avanti e con l’ace di Sanguinetti allunga a +4 (9-13). Plotnytskyi risolve lo scambio lungo e Gutierres attacca out: Perugia è di nuovo a contatto e il primo tempo di Solè vale l’aggancio (14-14). Primo tempo di Loser, maniout di Semeniuk, ma gli emiliani restano avanti e con il primo tempo di Sanguinetti allungano a +2 (19-21), Davyskiba spreca al servizio. Dai nove metri spreca anche Ben Tara, ma poi va a segno e riporta i suoi a contatto. Plotnytskyi aggancia (22-22) e l’attacco out lungo la parallela di Gutierres (confermato da videoceck) è un punto pesantissimo per i Block Devils. Modena ribalta con il servizio out di Semeniuk e l’ace di Buchegger che centra il set point. Finale incandescente ai vantaggi: il muro di Ben Tara sull’attacco di Davyskiba chiude il parziale nell’ovazione del PalaEvangelisti.

I padroni di casa vogliono chiudere i conti e partono in scioltezza all’inizio della terza frazione; lo smash di Plotnytskyi buca il pavimento e con Loser la Sir allunga 9-2. Tommaso Rinaldi prima va a segno dai nove metri, poi manda out. Il muro bianconero argina due volte l’attacco di Gutierres e Ben tara chiude lo scambio in diagonale (11-5). Primo tempo per Simone Anzani e maniuot di Buchegger che dai nove metri spreca (13-8). Massari recupera una lunghezza, ma Solè riprende la corsa. Maniout di Ben tara e primo tempo di Loser e la Sir scappa a +6 con l’ace di capitan Giannelli (17-11). Modena cerca di rientrare in partita con la diagonale di Buchegger e il maniout di Jacopo Massari, ma Perugia scappa veloce verso il finale del set. Il tocco di prima intenzione di Giannelli segna 22-18, Rinaldi accorcia, ma De Cecco dai nove metri manda ampiamente out. Plotnytskyi aggancia il set point. Chiude Loser in primo tempo.

IL TABELLINO

SIR SUSA VIM PERUGIA – VALSA GROUP MODENA 3-0

Parziali: 25-20, 27-25, 25-22.

ARBITRI: Umberto Zanussi e Massimiliano Giardini.

LE CIFRE

PERUGIA: 12 b.s., 5 ace, 42% ric. pos., 30% ric. prf., 58% att., 9 muri.

MODENA: 18 b.s., 8 ace, 44% ric. pos., 27% ric. prf., 45% att., 4 muri.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 2, Ben Tara 11, Loser 10, Solè 6, Ishikawa 10, Plotnytskyi 11, Colaci (lib), Semeniuk 2, Cianciotta, Herrera. N.E:, Russo, Candellaro, Zoppellari, Piccinelli (lib). All. Lorenzetti, vice Giaccardi.

VALSA GROUP MODENA: De Cecco, Buchegger 13, Mati 2, Sanguinetti 8, Gutierrez 4, Davyskiba 10, Federici (L), Rinaldi 3, Massari 2, Anzani 4, Ikhbayri. N.E: Stankovic, Gollini Meijs (L). All. Giuliani, vice Zanni