Coppa Italia, Sir Perugia-Gas Sales Piacenza 0-3

Nella semifinale di Roma i Block Devils cedono alla formazione di Botti che stacca con merito il pass per la finalissima della competizione. Attacco e battuta non funzionano, Rychlicki unico in doppia cifra nella metà campo bianconera

Arriva al Palazzetto dello Sport di Roma la prima sconfitta stagionale della Sir Safety Susa Perugia.

I Block Devils di Andrea Anastasi perdono in tre set contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza che stacca con merito il pass per la finalissima della Del Monte®Coppa Italia.

Sconfitta che ovviamente brucia nella metà campo bianconera dove attacco (41% finale di squadra) e battuta (23 errori con 5 ace) non girano come di consueto. Al contrario in casa Piacenza è decisivo il servizio, non solo per gli 11 ace conclusivi, ma soprattutto perché è il fondamentale che spacca primo e terzo set e che propizia la rimonta nella seconda frazione.

In un match che i Block Devils vivono spesso in rincorsa sono decisivi il primo parziale, perso ai vantaggi 28-30 dopo non aver capitalizzato nelle fasi finali cinque set point, ed il secondo nel quale Perugia non sfrutta cinque lunghezze di vantaggio sul 14-9.

Miglior realizzatore per la Sir Safety Susa è Kamil Rychlicki che chiude con 11 punti con un ace e due muri, unico dei suoi in doppia cifra. 9 i palloni a terra di Semeniuk, 8 quelli di Leon, 7 per Flavio.

Si chiude dunque il sogno di Perugia chiamato Del Monte®Coppa Italia. Sconfitta che naturalmente lascia l’amaro in bocca, ma che va accettata perché lo insegna lo sport rendendo il giusto merito ad un avversario che stasera si è dimostrato più bravo. Sconfitta che va analizzata, ma anche da mettere alle spalle perché la stagione è ancora lunga e con due grandi obiettivi, Campionato e Champions, che vedono i ragazzi di Anastasi pienamente in corsa.

IL MATCH

Russo-Flavio al centro, Leon e Semeniuk in posto quattro. Queste le scelte di Anastasi per oggi. Subito Russo due volte a muro (3-0). Semeniuk sulle mani alte (5-2). Romanò e l’errore di Semeniuk riportano Piacenza in parità (6-6). Perugia riparte con il muro di Leon (9-7). Simon pareggia subito (10-10). Ace di Caneschi, Piacenza avanti (10-11). Muro avversario (11-13). Leal mantiene le distanze (15-17). Ace di Rychlicki e parità (17-17). Out Russo poi muro di Romanò (18-21). Ace di Brizard (18-22). Semeniuk dimezza (20-22). Ace di Giannelli poi muro di Semeniuk (23-23). Muro di Flavio, set point Perugia (24-23). Leal manda tutto ai vantaggi (24-24). Flavio in primo tempo (25-24). In rete il servizio di Semeniuk e poi anche quello di Romanò (26-25). Caneschi per le vie centrali (26-26). Maniout di Leon (27-26). Out Leon (27-27). Fuori Caneschi e Leon dai nove metri (28-28). Romanò capovolge (28-29). Ace di Brizard, Piacenza avanti (28-30).

Parità in avvio di secondo set dopo l’ace di Romanò (4-4). Leon con la pipe (6-4). Muro vincente di Giannelli poi Rychlicki in contrattacco poi Flavio in contrattacco (10-5). Russo mantiene le distanze (14-9). Caneschi e Brizard piazzano due muri vincenti (14-12). Entra Gironi e mette l’ace del -1 (16-15). Maniout di Lucarelli, si torna in parità (16-16). Piacenza scappa con Brizard dai nove metri (17-19). Ace di Lucarelli (18-21). Ace anche di Simon (19-23). In rete il servizio di Rychlicki, set point Piacenza (20-24). Il muro di Leal sigla il raddoppio della Gas Sales Bluenergy (20-25).

Plotnytskyi per Semeniuk nel terzo parziale. Muro di Rychlicki (4-3). Fuori Leon (4-5). Plotnytskyi in contrattacco (6-5). Romanò capovolge (6-7). Ace di Brizard poi fuori Rychlicki (7-10). Muro di Romanò (8-12). Plotnytskyi in contrattacco poi muro di Rychlicki (11-12). Muro di Leal (11-14). Ace di Leon (16-17). A segno Leal poi ace di Simon (18-21). Fuori Leon (20-23). Ace di Leal, match point Piacenza (20-24). L’errore al servizio di Herrera chiude la sfida (22-25).

I COMMENTI

Kamil Rychlicki (Sir Safety Susa Perugia): “Sicuramente complimenti a Piacenza che ha meritato di vincere oggi, sono stati più bravi. Noi non abbiamo certamente giocato una buona partita. Non siamo contenti è ovvio. Poi voglio anche dire che non finisce il mondo per una sconfitta, credo che ci sarà utile per ricordarci che le altre squadre hanno le capacità per batterci”.

IL TABELLINO

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 0-3

Parziali: 28-30, 20-25, 22-25

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 2, Rychlicki 11, Russo 4, Flavio 7, Leon 8, Semeniuk 9, Colaci (libero), Plotnytskyi 4, Herrera 1, Ropret, Piccinelli (libero). N.e.: Cardenas, Solè, Mengozzi. All. Anastasi, vice all Valentini.

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: Brizard 5, Romanò 13, Simon 10, Caneschi 5, Leal 6, Lucarelli 6, Scanferla (libero), Gironi 1, Basic, Recine. N.e.: Alonso, De Weijer, Lucarelli, Cester, Hoffer (libero). All. Botti, vice all. Amoroso.

Arbitri: Stefano Cesare – Massimo Florian

LE CIFRE – PERUGIA: 23 b.s., 5 ace, 33% ric. pos., 10% ric. prf., 41% att., 10 muri. PIACENZA: 21 b.s., 11 ace, 46% ric. pos., 25% ric. prf., 41% att., 10 muri.