Coppa Italia, Real Foligno-Ducato Futsal 4-4

Real Foligno: Mercuri, Sonno, Mancini, Valencia, Girolami, Aouad, Sikri, Farnesi A., Fiore, Caldarelli, Rhoulami, Farnesi M., Biondi. All. D’Anastasio (Pagnottini squalificato)

Ducato Futsal Spoleto: Bonelli, Staffa, Trapasso, Rosi, Giusti, Vasilache, Cocco, Paloni, Botteghin, De Moraes, Oranelli, Garofalo, Oliva, Stramaccioni. All. De Moraes

Arbitro: Nuccioni di Orvieto e Villa di Perugia

Primo tempo (1-0): 9’Fiore

Secondo tempo (4-4): 8’Fiore 19’Farnesi A. 26’Caldarelli 27’, 29’ Paloni 31’Rosi 33’Paloni

Note: espulso Cocco al 6’st per doppia ammonizione

Un incredibile pareggio salta fuori dal PalaPaternesi dove si affrontavano, per la prima giornata di Coppa Italia, la Real Foligno e la Ducato Futsal Spoleto. Inevitabile partire dalla fine: sul 3-0 per i padroni di casa, al 21’ della ripresa De Moraes mette la maglia da portiere di movimento, una scelta disperata quella del tecnico spoletino che, qualche minuto dopo, incassa anche la quarta rete di un ispirato Caldarelli (autore anche di due assist). Ragione vorrebbe rimettere in porta Bonelli per evitare l’imbarcata; ma nessuno ha fatto i conti con l’orgoglio della Ducato e con la sfacciataggine del diciottenne Riccardo Paloni, alla sua prima partita ufficiale nel futsal. Il ragazzino si fa trovare pronto due volte sul secondo palo e dimezza lo svantaggio. La Real, che fino ad allora, aveva gestito bene la fase difensiva, barcolla, caricata anche da cinque falli. Rosi insacca il 3-4. Negli ultimi secondi i padroni di casa sprecano il 5-3 a tu per tu con Bonelli e, all’ultimo sospiro, Paloni riceve palla in area sulla destra: ragione vorrebbe che mettesse la palla in mezzo per un rimorchio, ma la ragione non esiste in una partita del genere e lui calcia, fulminando Mercuri per un 4-4 da ricordare per lui e per la truppa spoletina.

Riavvolgendo il film del match, De Moraes tiene precauzionalmente Botteghin in panchina e deve fare a meno di Del Gallo e Tacchilei. Costretto a molti minuti anche Garofalo, dopo un anno di stop per l’intervento al ginocchio. Ducato che fa la partita, ma Mercuri è poco impegnato. Caldarelli pizzica la traversa all’8’; preludio al vantaggio folignate grazie ad un bel contropiede. Bonelli evita il raddoppio dei padroni di casa all’11’. Nella seconda metà del tempo meglio la Ducato, ma manovra sterile e ci vuole ancora Bonelli a tenere il tabellone sull’1-0. Nella ripresa parte ancora meglio la squadra spoletina, ma Vasilache non trova la porta ottimamente servito da Trapasso; poi è Rosi a calciare sull’esterno della rete una preziosissima ripartenza ospite. Al 6’ severa espulsione di Cocco; la Ducato difende molto bene con Giusti, De Moraes e Vasilache e subisce la rete solo negli ultimi secondi di inferiorità numerica. La Real Foligno continua a difendere bene, gestendo anche un buona fase di possesso e trovando anche il 3-0 con un contropiede finalizzato da Andrea Farnesi su assist di Caldarelli. Partita che sembra finita, ma com’è andata, l’abbiamo già raccontato.

Sabato prossimo è già tempo di campionato: Ducato Spoleto ospite del Gubbio Burano e ci sarà un’altra settimana di lavoro per poter crescere ed entrare in clima.