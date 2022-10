Rovescio esterno e coppa lontanissima

Real Cannara: Emanueli, Pettinelli, Tourbi, Aouad, Lahmidi, Brunozzi, Oubakrim, Iljazi, Es Sallamy, Rhoulami, Nicoziani (all. Cardia)

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Bonanno, Laudini, Trapasso, Vasilache, Cocco, Garofalo, De Moraes, Oranelli, Rosi, Piccioni, Giusti, Bonelli, Pucciatti (all. De Moraes)

Arbitro: Mirri di Perugia

Primo tempo (2-0): 12’Oubakrim 16’Lahmidi

Secondo tempo (7-2): 8′, 10′ Rhoulami 20’Cocco 23’Oubakrim 26’Rhoulami 28’Oubakrim 31’Vasilache

Ammoniti: Stramaccioni, Tourbi, Oranelli, Trapasso, Rhoulami

È brutta e pesante la prima sconfitta stagionale per la Ducato Futsal nell’anticipo della quarta giornata di Coppa Italia. Come successo nella precedente trasferta in casa dell’Accademy Foligno, Rosi e compagni sembrano giocare meglio, ma si piegano alle prime difficoltà, scoraggiati dalle parate in avvio del numero uno locale su Trapasso. Il Real Cannara, seppur privo di Morici squalificato, è pregna di talento ed individualità che hanno creato enigmi praticamente insolubili per la difesa spoletina, sempre in affanno nell’uno contro uno e ancora non in grado al lavoro per quello che riguarda la difesa di squadra. Dopo le prime sofferenze per la Ducato, il Real Cannara passa al termine di un’azione tambureggiane davanti a Stramaccioni e trova il raddoppio finalizzando magistralmente un contropiede. La Ducato non va k.o. e, nella seconda metà del primo tempo, si fa persino preferire creando i presupposti per riaprire il match, ma Giusti trova al traversa interna da brevissima distanza a portiere battuto, mentre una caparbia azione di Oranelli si conclude ancora sulla traversa.

Nella ripresa ti aspetti l’assalto della Ducato, che invece soffre troppo le ripartenze locali che fanno perdere tempi e sicurezze. L’esordio del numero 12 Bonelli in porta è buono ed il ragazzo lucano ci mette una pezza in almeno tre occasioni, ma le folate offensive del Cannara sono senza sosta e portano il risultato sul 4-0 in un amen. De Moraes prova a rovesciare l’inerzia della partita inserendo Cocco come portiere di movimento, ma il Cannara, magari poco corale nelle azioni di attacco, dimostra grande sostanza in fase difensiva, concedendo poco a Rosi e compagni. Il gol dell’1-4 arriva quando ci sarebbero ancora dieci minuti per sperare; ma un rimpallo sfortunato permette al Real di riportarsi sul +4 e di scrollarsi di dosso le pochissime paure. Nel finale i locali dilagano fino al 7-2 e il gol di Vasilache serve solo per rendere meno amaro il rientro a Spoleto.

Sabato prossimo, al PalaRota, la sfida al Rivo capolista dovrebbe essere poco più di un’amichevole, visto che il Real Cannara potrà difendere i due punti di vantaggio sulla Ducato in classifica potendo giocare contro il Real Foligno, fanalino di coda del girone. La speranza è l’ultima a morire, ma le possibilità di vedere la squadra spoletina alla fase ad eliminazione diretta sembrano ridotte al lumicino.