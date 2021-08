Coppa Italia, Perugia-Südtirol 1-0

Decide Carretta. Venerdì sfida al Genoa

(DMN) Perugia – primo impegno ufficiale, al Renato Curi, per il nuovo Perugia di Massimiliano Alvini. I grifoni hanno battuto il Südtirol per una rete a zero grazie ad un colpo di testa di Carretta, servito perfettamente da Falzerano. Venerdì 13 agosto, alle 18, i biancorossi saranno impegnati al Marassi contro il Genoa.

PERUGIA: Chichizola, Angella (26′ st Curado), Carretta (33′ st Bianchimano), Burrai, Murano (26′ st Melchiorri), Dell’Orco, Vanbaleghem, Falzerano (33′ st Righetti), Kouan (26′ st Gyabuaa), Sgarbi, Lisi. A disp.: Fulignati (GK), Moro (GK), Sounas, Sounas, Manneh, Angori, Corradini. All. Alvini

SUDTIROL: Poluzzi, Fabri, Curto, Malomo, Odogwu (26′ st Candellone), Fink (26′ st Moscati), Karic (26′ st Casiraghi), Rover (11′ st Voltan), Tait, De Col, Beccaro (39′ st Gatto). A disp.: Theiner (GK), Meli, Vinetot, Zaro. All. Javorcic

ARBITRO: Gianpiero Miele di Nola (Domenico Fontemurato di Roma 2 – Giuseppe Di Giacinto di Teramo) IV° ufficiale: Federico Fontani di Siena

RETI: 2′ st Carretta

NOTE: giornata calda. Presenti 1100 spettatori. Ammonito Tait, Fink, Angella