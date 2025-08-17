Coppa Italia, Perugia-Pontedera (0-0) 5-4 dcr, decisivo Gemello

  • Redazione
  • Agosto 17, 2025
  • DUE MONDI SPORT
  • Letto 55

    • (DMN) Perugia – esordio stagionale per il Perugia di Vincenzo Cangelosi che al Curi ha affrontato, nel primo turno di Coppa Italia di Categoria, il Pontedera dell’ex Leonardo Menichini (fu il vice di Carlo Mazzone nella stagione 99/00).

    Cangelosi ha proposto il 4-3-3 con Gemello in porta, Giunti, Riccardi, Dell’Orco e Giraudo in difesa, Torrasi, Tumbarello e Joselito a centrocampo con Bacchin, Montevago e Matos in avanti.

    Una gara ben interpretata dai biancorossi che però hanno prodotto poco in fase offensiva, impensierendo vannucchi in una sola occasione, nella ripresa, con un diagonale di Montevago uscito di poco. Dall’altra parte invece, Luca Gemello è stato decisivo in tre occasioni ed in fine parando il rigore che ha portato il Perugia al turno successivo dove, a fine ottobre, incontrerà il Latina.

    PERUGIA: 1 Gemello, 4 Joselito, 6 Giunti (21′ st 99 Nwanege), 9 Montevago, 10 Matos, 11 Bacchin (1′ st 7 Kanoute), 15 Dell’Orco, 20 Tumbarello, 24 Torrasi (21′ st 21 Broh), 28 Riccardi, 98 Giraudo (1′ st 3 Yabre). A disp: 12 Moro (GK), 22 Vinti (GK), 5 Angella, 18 Perugini, 30 Giardino, 44 Lewis, 84 Lickunas. All.: Vincenzo Cangelosi

    PONTEDERA: 1 Vannucchi; 21 Perretta, 19 Pretato, 3 Vona (15′ st 5 Corradini), 7 Migliardi, 10 Ladinetti (31′ st 9 Tarantino), 8 Pietra (31′ st Milazzo), 24 Bassanini, 13 Scaccabarozzi, 16 Polizzi (15′ st 17 Vitali), 25 Nabian (21′ st 29 Andolfi). A disp: 22 Biagini (GK), 30 Raffi (GK), 6 Gueye, 18 Paolieri, 20 Pietrelli, 26 Tempre, 27 Coviello. All.: Leonardo Menichini

    ARBITRO: Gerardo Simone Caruso di Viterbo (Luca Granata di Viterbo e Angelo Di Curzio di Civitavecchia) IV° UFFICIALE: Giorgio Di Cicco di Lanciano

    Share

    Articolo precedente

    Playoff, Pescara-Ternana 0-1, De Boer illude, Plizzari porta il Pescara in B

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....
    Aurelio Fabiani 2025-05-09 16:47:42
    Immagino quindi Sergio, che tu vorresti come il 14 dicembre 2023. A proposito, come è che hai votato? Ricordaci anche.....