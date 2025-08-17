Coppa Italia, Perugia-Pontedera (0-0) 5-4 dcr, decisivo Gemello

(DMN) Perugia – esordio stagionale per il Perugia di Vincenzo Cangelosi che al Curi ha affrontato, nel primo turno di Coppa Italia di Categoria, il Pontedera dell’ex Leonardo Menichini (fu il vice di Carlo Mazzone nella stagione 99/00).

Cangelosi ha proposto il 4-3-3 con Gemello in porta, Giunti, Riccardi, Dell’Orco e Giraudo in difesa, Torrasi, Tumbarello e Joselito a centrocampo con Bacchin, Montevago e Matos in avanti.

Una gara ben interpretata dai biancorossi che però hanno prodotto poco in fase offensiva, impensierendo vannucchi in una sola occasione, nella ripresa, con un diagonale di Montevago uscito di poco. Dall’altra parte invece, Luca Gemello è stato decisivo in tre occasioni ed in fine parando il rigore che ha portato il Perugia al turno successivo dove, a fine ottobre, incontrerà il Latina.

PERUGIA: 1 Gemello, 4 Joselito, 6 Giunti (21′ st 99 Nwanege), 9 Montevago, 10 Matos, 11 Bacchin (1′ st 7 Kanoute), 15 Dell’Orco, 20 Tumbarello, 24 Torrasi (21′ st 21 Broh), 28 Riccardi, 98 Giraudo (1′ st 3 Yabre). A disp: 12 Moro (GK), 22 Vinti (GK), 5 Angella, 18 Perugini, 30 Giardino, 44 Lewis, 84 Lickunas. All.: Vincenzo Cangelosi

PONTEDERA: 1 Vannucchi; 21 Perretta, 19 Pretato, 3 Vona (15′ st 5 Corradini), 7 Migliardi, 10 Ladinetti (31′ st 9 Tarantino), 8 Pietra (31′ st Milazzo), 24 Bassanini, 13 Scaccabarozzi, 16 Polizzi (15′ st 17 Vitali), 25 Nabian (21′ st 29 Andolfi). A disp: 22 Biagini (GK), 30 Raffi (GK), 6 Gueye, 18 Paolieri, 20 Pietrelli, 26 Tempre, 27 Coviello. All.: Leonardo Menichini

ARBITRO: Gerardo Simone Caruso di Viterbo (Luca Granata di Viterbo e Angelo Di Curzio di Civitavecchia) IV° UFFICIALE: Giorgio Di Cicco di Lanciano