Coppa Italia, per la Ternana ancora rigori fatali: Potenza in finale

    • La Ternana sfiora l’impresa, vince nei 90 minuti, lotta fino all’ultimo rigore, ma deve arrendersi alla lotteria dal dischetto. Al “Viviani” finisce 0-1 per i rossoverdi, lo stesso risultato dell’andata al Liberati, ma è il Potenza a conquistare la finale di Coppa Italia di Serie C dopo i rigori.

    La squadra di Liverani scende in campo con personalità, consapevole di dover ribaltare lo svantaggio maturato all’andata con il gol di Murano. Dopo un primo tempo equilibrato, la Ternana colpisce in avvio di ripresa: al 5’ è McJannet a trovare la rete che rimette tutto in parità nel doppio confronto, gelando il pubblico di casa.

    Il Potenza prova a reagire, la Ternana tiene il campo con ordine e sacrificio. Nei tempi regolamentari e nei supplementari non arriva il gol che decide la qualificazione: nervi tesi, ritmi alti e grande battaglia in mezzo al campo. Si va così ai calci di rigore.

    Dal dischetto i lucani sono più precisi: a segno Selleri, De Marco, Maisto e Castorani, mentre D’Auria fallisce. Per la Ternana non bastano i gol di Capuano e Panico: pesano gli errori di Meccariello e Dubickas, che consegnano la qualificazione al Potenza per 4-3.

    Il Potenza vola in finale, dove affronterà il Latina. Per la Ternana resta l’amarezza di un’eliminazione arrivata solo ai rigori, ma anche la certezza di una prova di carattere, maturità e orgoglio, giocata in uno stadio difficile e contro un avversario solido.

    La Coppa sfuma, ma i rossoverdi escono dal “Viviani” a testa alta. Una sconfitta che brucia, sì, ma che racconta anche di una squadra viva, pronta a ripartire.

    POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Adjapong, Riggio, Loiacono, Rocchetti; Ghisolfi, Felippe (25′ st Castorani), De Marco; Schimmenti, Murano (1′ st Anatriello), D’Auria. In panchina: Franchi, Rocco, Anatriello, Castorani, Camigliano, Balzano, Ragone, Bachini, Erradi, Maisto, Bura, Selleria, Gabriele. All. De Giorgio

    TERNANA (4-3-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Maestrelli, Ndrecka; Vallocchia, Majer, McJannet (16′ st Panico); Garetto; Leonardi (16′ st Dubickas), Pettinari (16′ st Proietti). In panchina: Morlupo, Pagliari, Tripi, Dubickas, Meccariello, Kerrigan, Panico, Bruti, Proietti, Martella. All. Liverani

    Arbitro: Di Francesco della sezione di Ostia Lido

    Marco Sicurello della sezione di Seregno (Primo assistente)
    Pio Carlo Cateneo della sezione di Foggia (Secondo assistente)
    Giuseppe Manzo della sezione di Torre Annunziata (Quarto ufficiale)

    Reti: 5′ st McJannet

    Ammoniti: Loiacono, Adjapong (P); Panico, Vallocchia (T).

