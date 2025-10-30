Coppa Italia, Latina-Perugia 1-1 (6-5 dcr), rigori fatali

(DMN) Latina – il Perugia di Giovanni Tedesco esce dalla Coppa Italia. Al “Francioni” i grifoni passano in vantaggio con Bacchin, giocano una buona partita, ma subiscono , nella seconda frazione di gioco, il pari del Latina con De Ciancio. Ai calci di rigore è fatale un errore di Joselito.
Latina: 1 Basti; 27 Vona, 18 Marenco (60′ Carabrese), 28 Regonesi; 3 Porro, 23 Farneti (60′ Sceavaglieri), 30 De Ciancio,80 Quieto, 19 Di Giovannantonio; 77 Pannitteri, 7 Ekuban (60’Parigi).
A disp: 22 Iosa, 67 Mastrantonio, 2 Ercolano, 4 Sceavaglieri, 5 Pellitteri, 6 Calabrese, 8 Ciko, 10 Riccardi, 11 Pace, 17 Catasus, 20 Fasan, 21 Hergheligiu, 66 De Marchi, 97 Parigi
Allenatore: Bruno
Perugia :1 Gemello; 26 Calapai, 28 Riccardi, 31 Tozzuolo, 98 Giraudo; 6 Giunti (60′ Manzari), 4 Joselito, 21 Broh; 24 Torrasi (60′ Megalaitis); 29 Ogunsete (60′ Montevago) , 11 Bacchin (46′ Giardino)
Allenatore: Tedesco
Arbitro: Francesco Aloise di Voghera
Assistenti: Stefano Vito Martinelli di Potenza e Giuseppe Bosco di Lanciano
Quarto ufficiale : Alessandro Giallantini di Roma 2
Marcatori: 11′ Bacchin 66′ De Ciancio
Rigori Perugia : Manzari, Riccardi, Joselito (parato), Montevago, Bartolomei
Rigori Latina: De Ciancio, Alessio Riccardi, Scravaglieri, Calabrese, Parigi
Lascia un commento