Coppa Italia, la Ducato Futsal perde a Calvi, ma il discorso qualificazione è ancora aperto

Umbrasabina: Giacomini, Bertoldo, Matticari A., Monesi, Maccelli, Matticari M., Racanicchi, Masini Mic., Abati, Leonelli, Paciaroni, Pagliaro, Masini Mat., Pandolfi. All. Abati

Ducato Futsal Spoleto: Ceccarelli, Baratta, Rosi, Vitinho, Vasilache, Cocco, Paloni, De Moraes, Giusti, Tacchilei, Botteghin, Paolino. All. De Moraes

Arbitri: Mirri di Perugia e Liti di Terni (Tarzia di Foligno)

Primo tempo (2-0): 12′ Racanicchi, 17′ Matticari A. (TL)

Secondo tempo (4-3): 3′, 7′ Cocco, 9′ De Moraes, 15′ Matticari M., 17′ Masini Mat.



Note: espulso Vitinho al 17′ p.t. per doppia ammonizione

Una Ducato dai due volti perde di misura sul sintetico di Calvi nel match di andata dei quarti di finale di coppa. Senza Trapasso e con Botteghin in panchina solo per onor di firma, gli spoletini tengono botta in una prima frazione sportivamente drammatica, reagendo poi nella ripresa e subendo una sconfitta che appare anche immeritata per quanto visto nel secondo tempo.

Avvio choc per la Ducato che commette cinque falli nei primi cinque minuti ed è costretta ad allentare un po’ la morsa, con Ceccarelli sugli scudi ad evitare guai. Il fortino predisposto da De Moraes regge fino a dopo la metà del tempo, quando un errore in fase di possesso concede una ripartenza ai locali che trovano l’1-0 con Racanicchi. La Ducato subisce pesantemente gli attacchi dell’Umbrasabina, ma Ceccarelli se la cava alla grande. Una gravissima ingenuità di Vitinho gli procura anche la seconda ammonizione. Dal dischetto del tiro libero Alessio Matticari non perdona. Dopo un primo tempo chiuso sotto solo di due reti, l’intervallo scuote gli spoletini che capiscono che la qualificazione potrebbe essere compromessa già nel match di andata. Una prodezza di Cocco (con il destro!) riaccende il match; lo stesso Cocco (nella foto), che a Calvi ne aveva fatti tre anche nel match di campionato del 4 ottobre scorso e perso dalla Ducato con un perentorio 7-4, trova il modo di pareggiare con una bella conclusione che approfitta di un errore della compagine di casa. È il miglior momento della Ducato che centra un palo con De Moraes e poi trova anche il 3-2 con lo stesso mister, dopo un bello scambio con Vasilache. L’Umbrasabina si scuote, ma trova ancora Ceccarelli in serata. Rosi centra ancora un palo; poi la traversa dice di no ai padroni di casa, che trovano il pari su punizione. Sull’onda dell’entusiasmo la squadra di Lorenzo Abati acciuffa anche la vittoria con Matteo Masini, ben servito da Racanicchi. Ora, per Rosi e compagni, ci sono due settimane di tempo in vista del ritorno che si disputerà mercoledì 5 novembre al PalaRota: la migliore Ducato ce la può fare a rimontare la rete di svantaggio e raggiungere le semifinali. Per il momento c’è da pensare al sabato di campionato a Gubbio.