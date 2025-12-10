Coppa Italia, Ducato-Rivo Subasio 4-1, la galleria fotografica

Ducato Futsal Spoleto: Paolino, Baratta, Vitinho, Vasilache, Cocco, Paloni, De Moraes, Giusti, Tanabe, Del Gallo, Tacchilei, Ceccarelli. All. De Moraes
Rivo Subasio: Fiorucci, Brunozzi, Grelli, Arcaleni, Pettinelli, Zea Valdez, Pignetti, Tabai, Bolletta, Ameti, Passeri, Giorgetti, Cimarelli. All. Cistellini (squal.)
Arbitri: Apicella di Terni e Piomboni di Città di Castello (Simoneschi di Foligno)
Primo tempo (3-0): 11’34” Cocco, 12’25” De Moraes, 17’24” Tacchilei
Secondo tempo (4-1): 2’55” Tabai, 19’10” Vitinho
