Buona la prima! Rosi e compagni infiammano il PalaRota

Una buona Ducato Spoleto incamera i primi tre punti ufficiali della stagione, piegando il Torgiano nella Coppa in un match in cui decisivo si è rivelato il secondo tempo giocato con grande personalità dai ragazzi di De Moraes. Partita estremamente gradevole e si è visto l’impegno dei ragazzi di entrambe le compagini a mettere in campo i dettami dei due mister (ex compagni di squadra) De Moraes e Ciambottini.

Emozione forte un po’ per tutti, soprattutto per Rosi e compagni, nel calcare il parquet del PalaRota, quello degli anni d’oro del calcio a cinque spoletino. De Moraes è “costretto” a gettarsi nella mischia a causa delle assenze di Coccia e Cannarozzo, ma, nel quintetto iniziale, davanti a Stramaccioni, ci sono Trapasso, Garofalo, Rosi e Vasilache. La partita la fa la Ducato, il Torgiano si difende e riparte; l’occasione più grande in avvio è proprio degli ospiti che sprecano un angolo ben calciato sul secondo palo. Il vantaggio della Ducato è al 10′: bella palla recuperata da Giusti che imbecca Rosi, freddo nel battere il portiere avversario. L’ingresso di Cocco crea più di un grattacapo alla difesa torgianese, ma il pivot di De Moraes non è fortunato al tiro. Dopo un palo esterno colpito da Filippo Ricciarelli, al 17′ l’ingresso in campo di De Moraes, applaudito dal buon pubblico presente sugli spalti. La Ducato sembra in controllo, ma il veleno è nella coda con il pari di Francesco Ricciarelli che perfora Stramaccioni con una sassata su punizione.

Nella ripresa pronti-via e arriva il 2-1: bella azione di Vasilache sulla sinistra palla in area e zampata di Trapasso. Torgiano spreca una preziosa superiorità numerica, ma la Ducato sembra averne di più e arriva il 3-1 di Rosi con un preciso fendente all’angolino che esalta il PalaRota. Il 4-1 è opera di Vasilache, ma molto merito va anche ad Oranelli che si era ben proposto in banda, impegnando il numero uno ospite. Allo scadere gloria anche per Cocco che realizza il tiro libero del 5-1.

Si torna in campo per la Coppa venerdì sera al Flex Village di Foligno: sul sintetico all’aperto andrà in scena Accademy Sport – Ducato Spoleto.

Ducato Futsal Spoleto: Stramaccioni, Bonanno, Belli, Laudini, Trapasso, Vasilache, Cocco, Garofalo, De Moraes, Ornelli, Rosi, Piccioni, Giusti, Pucciatti (all. De Moraes)



Torgiano: Tifi, Binucci, Ricciarelli Fil., Tosti, Checcarelli, Vittori, Pascolini, Ricciarelli Fra., Farina, Galletti (all. Ciambottini)

Arbitro: Del Caro di Terni

Primo tempo (1-1): 9’Rosi 27’Ricciarelli

Secondo tempo (5-1): 1’Trapasso 13’Rosi 26’Vasilache 30’Cocco (t.l)

Tiri liberi: Ducato 1/1; Torgiano 0/0