Coppa Italia, Ducato Futsal-RSA Città di Rieti 2-4

Ko al PalaRota

Si sapeva che sarebbe stato un esordio duro quello della Ducato Futsal nella Coppa Italia di categoria; e i pronostici sono stati abbondantemente confermati. Il Città di Rieti visto al PalaRota, seppur neo promossa come gli spoletini, è un’ottima compagine destinata a dire la sua sia per la Coppa che per le alte posizioni di classifica.

Ducato senza Vasilache squalificato e gli indisponibili Tacchilei e Oranelli. Trapsso recupera in extremis. Inizio di spessore e di personalità dei sabini, che sfruttano anche una Ducato contratta e nervosa. D’Annibale legittima da subito la superiorità ospite con un’incursione centrale che fulmina Bonelli. La reazione dei ragazzi di De Moraes è scialba ed è proprio Bonelli a tenere in piedi la baracca. Il primo sussulto in area Rieti è un colpo di testa di un difensore ospite che rischia seriamente l’autorete. A cavallo del 13’, una traversa a testa: la prima la “rompe” D’Annibale con un terribile sinistro da punizione; la seconda, clamorosa, la centra Trapasso su bello schema d’angolo.

Questa occasione sembra svegliare la Ducato, che prende le redini del match e sfiora il pari, prima con De Moraes (ottimo intervento del portiere) e poi con Cocco (che centra il palo e portiere fortunato a non farsi autogol dopo la carambola). L’1-1 arriva meritato, al termine di questa fase favorevole agli spoletini con un tiro non irresistibile di Del Gallo che sfugge alla presa di De La Rubia. Il pareggio subito scuota gli ospiti che riprendo in mano la situazione, trovando il vantaggio ancora con un gran tiro di D’Annibale e sbagliando un tiro libero allo scadere.

Il primo tempo giocato al gran galoppo e con ottimi contenuti determina un secondo tempo praticamente opposto: gli ospiti abbassano i ritmi e gestiscono il vantaggio con un egregio possesso palla, la Ducato vive di fiammate, ma spreca malamente una ripartenza tre contro uno. La frazione corre via senza sussulti, fino al 19’, quando arriva il 3-1 ospite di Cantonetti che chiude sul secondo palo un’azione convulsa sotto porta. De Moraes si getta nella mischia come portiere di movimento, ma, al di là della poca lucidità di Rosi e compagni, c’è anche da sottolineare l’ottima difesa del Rieti che concede pochissimo. Allo scadere arriva l’1-4 di Polcan, prima del sussulto di Cocco che sigla il 2-4 che chiude il match.

Ducato che tornerà in campo venerdì 29 a Norcia per giocarsi ancora la qualificazione ai quarti di finale.