Coppa Italia, Ducato Futsal-Rivo 2-2

Buon pari della Ducato contro la corazzata Rivo. Leonardo Giusti in rappresentativa

Una partita con non molto valore dal punto di vista del risultato si è rivelato match dagli alti contenuti spettacolari con Ducato e Rivo Subasio che hanno divertito il pubblico presente al PalaRota con continui capovolgimenti di fronte e risultato in parità deciso da un rigore più che dubbio concesso agli ospiti.

La Ducato porta finalmente in panchina anche Cannarozzo, ma non c’è Trapasso squalificato. Per la Rivo Subasio la tranquillità della capolista che deve consolidare la prima posizione dopo le quattro vittorie consecutive.

Ne viene fuori un grande esercizio di contropiede e ripiegamenti difensivi, in cui De Moares e Pagnottini hanno potuto valutare, sopra ogni cosa, di avere in mano due squadre pronte dal punto di vista atletico per il campionato che inizierà nel prossimo week end. Il tabellino arride alla Ducato nel primo tempo grazie alla convincente doppietta di Filippo Cocco che si dimostra bomber di razza, anche se fallirà a tempo scaduto la rete del 3-2; nella ripresa meglio gli ospiti che pervengono al pari con le marcature di Caldarelli ed al rigore sopra citato (un mani visto di Laudini visto solo dall’arbitro) realizzato da capitan Becchetti. Grandi protagonisti anche i portieri che hanno cercato di mettere una pezza alle folate offensive proposte dalla squadra avversaria. Eccessivi sono sembrati i venti falli fischiati dal signor Temperoni, forse condizionato dalla velocità del gioco.

Ducato che chiude al terzo posto il girone di Coppa Italia ed è eliminata con due vittorie, due pareggi ed una sconfitta. La compagine spoletina può comunque sorridere per la convocazione, arrivata in settimana, di Leonardo Giusti per l’allenamento congiunto della Rappresentativa Umbra con la under 19 dei Grifoni.