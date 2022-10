Coppa Italia, Ducato Futsal-Real Foligno 9-1

Nove gol per riprendere il filo in Coppa

Una buona Ducato Futsal Spoleto, in decisa crescita, travolge il Real Foligno in un PalaRota entusiasta per la prestazione offerta dai ragazzi di De Moraes, nonostante le assenze di Trapasso, Bonanno, Cannarozzo e Laudini e con Baldoni in campo solo per pochi minuti.

L’avvio, a ritmi abbastanza compassati, appare equilibrato e il risultato non si sblocca grazie agli ottimi interventi di Mercuri e Stramaccioni. Brivido per il pubblico al 7′: palla lanciata con le mani da Mercuri che finisce alle spalle di Stramaccioni, ma, secondo l’arbitro, nessuno ha sfiorato (nemmeno Giacomucci che stacca di testa) e la marcatura non è valida. È il preludio al vantaggio spoletini, opera di una puntata velenosa di Rosi che infila la porta folignate. La Ducato sembra sciogliere le tensioni e perviene al raddoppio al 12′, con un’azione insistita di Cocco in area avversaria. Lo stesso ispiratissimo numero dieci è compartecipe del 3-0, visto che è lui a colpire la traversa sulla cui respinta si avventa di testa De Moraes. Il player manager della Ducato, poi, chiude la sua doppietta personale con una bella rasoiata da fuori che vale il 4-0 per i suoi.

La Real non si demoralizza e potrebbe segnare l’1-4, ma sotto porta spreca una facile occasione. Sul fischio finale, splendida marcatura di Cocco che, dopo aver visto il suo tiro parato, batte Mercuri con un prezioso colpo sotto.

Nella ripresa pronti via e Vasilache sigla il 6-0, pronto sulla ribattuta di Mercuri dopo tiro di Coccia. La partita si placa e la Ducato cerca di gestire il possesso palla, ma su una di queste azioni non gestita al meglio arriva l’1-6 ospite. Ci pensa Cocco con un gran tiro al termine di un’azione personale a ristabilire le distanze e chiudere il suo hat trick. Una bella conclusione del folignate Proietti termina la sua corsa sul palo esterno. Più incisivo è Vasilache che scaglia un destro potentissimo alle spalle di Mercuri per l’8-1. Dopo l’esordio del numero dodici della Ducato, Riccardo Pucciatti, c’è tempo per la prima marcatura anche per Oranelli. Nell’ultima azione, ancora un palo (stavolta interno) dice di no alla Real Foligno e il tabellone finale dice 9-1.

Venerdì sera a Cannara, partita importantissima per la Coppa Italia: i locali e la Ducato si contenderanno tre punti decisivi per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.