Coppa Italia, Ducato Futsal-Monteleone 1-3, la galleria fotografica

Ducato Spoleto Futsal: Paolino, Castellani, Baratta, Trapasso, Rosi, Vitinho, Vasilache, Paloni, Botteghin, Tanabe, Del Gallo, Giusti, Tacchilei, Ceccarelli. All. De Moraes
Monteleone: Capoccia, Giuliacci, Guidantoni, Trippetta, Kanayama, Novelli, Anemone, Rafinha, Stocco, Montagnolo, De Camillis, Ledru, Simonetti, Del Secco. All. Veschini
Arbitri: Costantini di Foligno e Giorgi di Città di Castello (De Pascalis di Perugia)
Primo tempo (0-1): 19’58” Ledru
Secondo tempo (3-1): 11’35” Tacchilei, 14’07” Ledru 18’26” Rafinha
