Fuochi d’artificio al Dall’Ara

(DMN) Bologna – pioggia di gol al ‘Renato Dall’Ara’ tra il Bologna e la Ternana nella sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

Sinisa Mihajlovic, tecnico dei rossoblú, ha scelto il 4-2-3-1 con Skorupski in porta, Annan, Bonifazi, Soumaoro e Mbaye in difesa, Schouten e Dominguez in mediana con Orsolini, Soriano e Vignato alle spalle di Marko Arnautovic.

Modulo speculare e collaudato per Cristiano Lucarelli con Iannarilli in porta, Ghiringhelli, Boben , Sørensen e Salzano in difesa, Agazzi e Proietti in mezzo con Furlan, Falletti e Peralta dietro a Donnarumma.

La partenza delle fere è da urlo: al 6′ Agazzi trova il varco giusto per il vantaggio rossoverde, al 10′ Donnarumma calcia sul palo un rigore concesso per un fallo di Annan, in campo in extremis al posto dell’infortunato De Silvestri, ma al 21′ il numero novantanove rossoverde si fa perdonare con un colpo di testa che porta i suoi sul doppio vantaggio. Al 38′ Dominguez accorcia le distanze ma al 40′ è Peralta a portare le fere sul 3-1.

Nella ripresa è ancora Ternana: al 49′ Falletti, su rigore, sigla la rete del 4-1, al 54′ è Peralta a siglare la doppietta personale con il gol del 5-1. Il Bologna reagisce: al 57′ Arnautovic trova il suo primo gol italiano (giocò alcuni spezzoni con l’Inter nel 2009/2010) e porta il parziale sul 2-5. Un minuto più tardi è Soriano a fare 3-5. Al 76′ su calcio di rigore Orsolini porta i suoi sul 4-5. Nel finale, la formazione di Cristiano Lucarelli regge bene all’assalto degli uomini di Mihajlovic e si qualifica al turno successivo dove troverà il Venezia.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Annan, Soumaoro, Bonifazi, Mbaye (7′ st Barrow); Schouten, Dominguez (33′ st Svanberg); Orsolini (40′ st Skov Olsen), Soriano (Cap.), Vignato; Arnautovic (40′ st Van Hooijdonk). A disp.: Bardi, Sarr, Amey, Medel, Khailoti, Kingsley, Baldursson, Cangiano. All.: Sinisa Mihajlovic

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (33′ st Defendi), Boben, Sorensen, Salzano; Agazzi, Proietti (16′ st Celli); Peralta (16′ st Palumbo), Falletti (28′ st Paghera), Furlan (Cap.); Donnarumma (28′ st Pettinari). A disp.: Casadei, Vitali, Diakité S., Russo, Capone, Capanni, Mazzocchi. All.: Cristiano Lucarelli

Arbitro: Luca Zufferli (Udine)

Assistenti: Emanuele Prenna (Molfetta), Alessandro Cipressa (Lecce)

IV Ufficiale: Marco Ricci (Firenze)

Addetti VAR: Federico Dionisi (L’Aquila), Aleandro Di Paolo (Avezzano)

Marcatori: 6′ pt Agazzi (T.), 21′ pt Donnarumma (T.), 38′ pt Dominguez (B.), 40′ pt Peralta (B.), 5′ st Falletti (rig.), 9′ st Peralta (T.), 11′ st Arnautovic (B.), 13′ st Soriano (B.), 31′ st Orsolini (B., rig.)

Ammoniti: Sorensen, Salzano, Celli. Iannarilli (T.); Mbaye (B.)

Recuperi: 2/5

Note: al 10′ pt Donnarumma (T.) ha fallito un calcio di rigore