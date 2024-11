Coppa Coppa Italia, Perugia-Arezzo 1-2, toscani ai quarti

(DMN) Perugia – il Perugia di Lamberto Zauli, nel derby dell’Etruria di Coppa Italia, non bissa il successo conseguito venerdì nella sfida di campionato ed esce sconfitto dalla competizione. Ai quarti di finale ci va l’Arezzo che passa al Curi grazie ad una doppietta di Ogunseye nella prima parte di gare. Per i grifoni, al 90′, in rete Matos su calcio di rigore.

PERUGIA: 21 Albertoni, 3 Morichelli (1’st 94 Mezzoni), 4 Leo, 6 Giunti, 7 Bacchin, 9 Montevago ( 33’st 30 Marconi), 13 Amoran, 19 Palsson (1’st 18 Di Maggio), 20 Ricci, 23 Lisi (15′ st 10 Matos) , 24 Torrasi (15′ st 45 Sylla). A disp: 1 Gemello(GK), 12 Yimga(GK), 2 Viti, 16 Bartolomei, 30 Marconi, 33 Agosti, 47 Squarzoni, 73 Polizzi, 98 Giraudo. All.: Lamerto Zauli

AREZZO: 1 Trombini, 2 Montini, 6 Renzi, 7 Guccione (25’st 10 Pattarello), 9 Ogunseye (1’st 28 Gucci), 15 Gigli, 18 Damiani (36’st 16 Shaka Mawuli), 19 Chiosa, 20 Santoro, 21 Tavernelli (25’st 14 Fiore) , 27 Coccia (25’st 23 Rigetti). A disp: 12 Galli(GK), 22 Borra(GK), 4 Del Fabro, 8 Settembrini, 11 Gaddini, 25 Masetti, 26 Bigi, 30 Barboni. All.: Emanuele Troise

ARBITRO: Domenico Leone di Barletta (Davide Riganese di Rimini ed Alessandro Rastelli di Ostia Lido) IV°UFFICIALE: Alessandro Recchia di Brindisi

RETI: 13’pt e 17’pt Ogunseye (A), 45’st Matos