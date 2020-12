Convocato il consiglio comunale

Il massimo consesso cittadino si riunirà i videoconferenza lunedì 21 dicembre alle 15

Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria di I convocazione, sempre in modalità a distanza tramite piattaforma informatica, per lunedì 21 dicembre alle ore 15.00.

Nel caso in cui al termine di detta seduta non si riuscisse a procedere all’esame di tutte le proposte all’ordine del giorno, il Consiglio comunale proseguirà i propri lavori martedì 22 dicembre alle ore 15.00 per i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

1. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2019 di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Atto di indirizzo politico-amministrativo”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – sig. R. Ranucci

Segreteria Generale – Segretario Generale dott. M. Ruggieri

2. “Approvazione schema delega di funzioni dal comune di Spoleto all’Agenzia Forestale regionale per la gestione delle attività e servizi ai sensi del comma 2 dell’art. 19 della L.R. 18/2011 e ss.mm.ii.”

Relatore Presidente della III Commissione consiliare permanente – Sig. G. Fagotto Fiorentini

Direzione Ambiente e Turismo – Dirigente Dott.ssa S. Nichinonni

3. “Modifica al regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) inserimento art. 24 bis: riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e non domestiche a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza.”

Relatore vice Presidente della Commissione Normativa – Dott. D. Militoni

Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane – Dirigente Dott. G. Antonini

4. “Modifica regolamento concessione contributi e vantaggi economici ad associazioni o altri organismi n. 15 del 20/02/2008.”

Relatore vice Presidente della Commissione Normativa – Dott. D. Militoni

Direzione Sviluppo – Dirigente Dott. S. Frontalini

5. “Modifica del regolamento per i pensionati assegnatari di appezzamenti di terreno da coltivare ad orto su aree concesse dal Comune di Spoleto adottato con delibera di Consiglio comunale n. 271 del 15 novembre 1990.”

Relatore vice Presidente della Commissione Normativa – Dott. D. Militoni

Direzione Servizi alla Persona – Dott.ssa D. Bugiantelli

6. “Determinazioni in merito alla richiesta di alcuni cittadini della classificazione a strada comunale dell’attuale strada di accesso ad Agliano. Provvedimenti conseguenti.”

Relatore Presidente della III Commissione consiliare permanente – Sig. G. Fagotto Fiorentini

Direzione Tecnica – Dirigente Ing. L. Tuffo

7. “Individuazione delle frazioni non metanizzate del comune di Spoleto, ai fini della riduzione del costo del gasolio e G.P.L., usati come combustibile per il riscaldamento. Legge 448/98 e s.m.i. Riferimento anno 2020.

Relatore Dirigente della Direzione Tecnica – Ing. L. Tuffo

Direzione Tecnica – Dirigente Ing. L. Tuffo

8. “Determinazioni in merito alla richiesta di acquisizione/definizione di un piccolo rateo di terreno già facente parte della corte antistante l’abitazione e già trattato con D. C.C. 204/1993 definizione permuta area con lavori già eseguiti per la realizzazione della nuova fonte di Baiano”;

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – sig R. Ranucci

Direzione Tecnica – Dirigente ing. L. Tuffo



ed è convocato in seduta ordinaria di II convocazione per i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

Mozioni

9. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto: “Un festival che guarda alle nuove generazioni e amico delle famiglie e dei bambini.” (prot. n. 47599/29.07.2019).

10. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto: “Miglioramento e ottimizzazione degli Sportelli Europa e Digipass.” (prot. n. 52461/26.08.2019).

11. Mozione presentata dai Gruppi consiliari Camilla Laureti per Spoleto e Camilla Laureti – Ora Spoleto avente ad oggetto: “Spoleto Plastic Free.” (prot. n. 62555/10.10.2019).

12. Mozione presentata dal consigliere Morelli in merito alla convocazione di un Consiglio comunale “aperto” per dibattere su problematiche riguardanti la Fondazione Festival dei 2 Mondi. (prot. n. 62752/10.10.2019).

13. Mozione presentata dai Gruppi consiliari Camilla Laureti per Spoleto e Camilla Laureti Sindaco – Ora Spoleto avente ad oggetto: “Conferimento Cittadinanza Onoraria a Liliana Segre.” (prot. n. 70150/11.11.2019).

14. Mozione presentata dal Gruppo consiliare Laboratorio Spoleto con la quale si chiede che Sindaco e Giunta si impegnino ad adottare iniziative idonee a contrastare tutti i fenomeni di intolleranza per ragione di razza e l’istigazione all’odio razziale. (prot. n. 73618/29.11.2019).

15. Mozione presentata dai Gruppi consiliari PD, Camilla Laureti per Spoleto e Camilla Laureti – Ora Spoleto avente ad oggetto: “Sgravi fiscali per le aziende rimaste isolate dalla chiusura del tratto di strada della Flaminia.” (prot. n. 78333/23.12.2019).

16. Mozione presentata dal consigliere Ugolini con la quale si chiede che Sindaco e Giunta comunale si impegnino ad adottare ed approvare il progetto di “Controllo di Vicinato”. (prot. n. 78455/24.12.2019).

17. Mozione presentata dalla consigliera Erbaioli avente ad oggetto: “Razionalizzazione degli spazi per una migliore fruizione dei consultori familiari.” (prot. n. 759/07.01.2020).

18. Mozione presentata dalla consigliera Erbaioli avente ad oggetto: “Dedicare il 12 maggio 2020 alla celebrazione dell’anno dell’infermiere e dell’ostetrica.” (prot. n. 4327/27.01.2020).

19. Mozione presentata dai Consiglieri Morelli, Di Cintio, Trippetti, Settimi, Erbaioli, Pompili in merito al futuro dell’ospedale di Spoleto.” (prot. n. 23956/21.05.2020).

20. Mozione presentata dai Consiglieri Morelli, Militoni, Settimi, Trippetti, Di Cintio, Ranucci in merito al “Progetto generale di mobilità alternativa” (prot. n. 28242/17.06.2020).

21. Mozione presentata dal Consigliere F. Ugolini in merito alla previsione della non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che pagano la prima rata IMU e TARI entro il 30.09.2020. (prot. n. 29336/24.06.2020).

22. Mozione presentata dai Gruppi consiliari Alleanza Civica, Spoleto Popolare, Ora Spoleto e Partito Democratico avente ad oggetto: “Mozione trasformazione impianto sportivo Chico Mendes da bocciofila a impianto di boxe.” (prot. n. 34145/20.07.2020).

23. Mozione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto: “Sistemazione e cura degli spazi antistanti la Stazione di Spoleto.” (prot. n. 36639/04.08.2020).



è convocato altresì in seduta ordinaria di I convocazione per il seguente argomento all’Ordine del Giorno:

24. Mozione presentata dai Consiglieri Settimi, Profili e Frascarelli avente ad oggetto “Mozione riguardante la soppressione del comma 5 dell’art. 8-ter del del regolamento generale per la gestione delle entrate comunali.” (prot. n. 61193/10.12.2020).

Interpellanze e Interrogazioni

25. Interpellanza presentata dai Gruppi consiliari Camilla Laureti per Spoleto e Camilla Laureti Sindaco – Ora Spoleto avente ad oggetto: “Interpellanza in merito alla necessità di un Piano marketing strategico per lo sviluppo del turismo e dell’economia.” (prot. n. 7875/07.02.2019).

26. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare PD in merito alla selezione indetta per il conferimento di incarichi di posizioni organizzative ed all’aggiornamento del piano triennale del fabbisogno occupazionale. (prot. n. 50594/12.08.2019).

27. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare PD avente ad oggetto: “Partecipate dirette ed indirette del Comune di Spoleto – situazione.” (prot. n. 29020/22.06.2020).