Convocato il Consiglio comunale, l’ordine del giorno

La prossima seduta si terrà lunedì 22 novembre alle ore 15.30. Diretta streaming nel canale YouTube del Comune di Spoleto

Il Consiglio Comunale è convocato in I convocazione presso la Sala consiliare “Spoletium” del Palazzo Comunale, per lunedì 22 novembre 2021, alle ore 15.30 per i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

1. “Consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 – Istituzione delle Commissioni consiliari permanenti mandato 2021-2026.”

Relatore Segretario Generale – dott. Mario Ruggieri

Servizio Segreteria Generale

2. “Consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 – Nomina della Commissione Normativa mandato 2021-2026.”

Relatore Segretario Generale – dott. Mario Ruggieri

Servizio Segreteria Generale

3. “Consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 – Nomina della Commissione di Controllo e Garanzia mandato 2021- 2026.”

Relatore Segretario Generale – dott. Mario Ruggieri

Servizio Segreteria Generale 4.“Consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 – Nomina della Commissione comunale per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare mandato 2021-2026.”

Relatore Segretario Generale – dott. Mario Ruggieri

Servizio Segreteria Generale 5. “Consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 – Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Spoleto presso Enti, aziende e istituzioni mandato 2021-2026.”.”

Relatore Segretario Generale – dott. Mario Ruggieri

Servizio Segreteria Generale

Interpellanze

6. Interpellanza presentata dal Consigliere Grifoni in merito alle azioni che l’Amministrazione comunale intende intraprendere riguardo al nuovo Piano Sanitario Regionale” (prot. n. 72930/15.11.2021)