Convitto dell’Istituto Alberghiero, l’interpellanza di Sergio Grifoni

OGGETTO: Interpellanza

Il sottoscritto Consigliere Comunale:

PREMESSO

Che qualche mese fa, un quotidiano locale, aveva pubblicato un articolo dal titolo: “Contenzioso tributario tra Comune e Istituto Alberghiero “De Carolis”, specificando nel medesimo il contenzioso venutosi a creare fra l’Ente e l’Istituto scolastico, per il mancato versamento di quest’ultimo di circa sessantamila euro di tributi (TARI) non versati, per il quale il Comune aveva emesso accertamento esecutivo, tributi riferiti soprattutto al servizio di nettezza urbana nell’annesso Convitto di via Valadier;

PREMESSO ALTRESI’

Che l’Istituto Alberghiero, appellandosi alle direttive della legge n. 23 del 1996 ed altre norme all’uopo vigenti, ed al fatto che, come da norma, era stata sempre la Provincia a farsi carico di tali incombenze tributarie, tramite l’Avvocatura dello Stato, aveva presentato appello alla apposita Commissione Tributaria, ricevendo di contro un pronunciamento favorevole della stessa;

CONSIDERATO

Che il Comune di Spoleto, contro tale pronunciamento, sembrerebbe abbia fatto ricorso in Cassazione, avvalendosi oltretutto delle norme contenute in un vecchio Regolamento interno che, se modificato come dovrebbe, riporterebbe il tutto sui giusti binari procedurali;

CONSIDERATO ALTRESI’

Che, da quello che risulta al sottoscritto, nessun altro Convitto analogo in Italia è soggetto al pagamento della TARI;

ACCERTATO

Che l’onere richiesto, se reso coattivo, potrebbe mettere in seria difficoltà l’Alberghiero, istituto storico e di pregio della nostra città;

INTERPELLA

la SV al fine di conoscere:

1) lo stato dell’essere della pratica e l’iter procedurale esatto che ha seguito;

2) le intenzioni dell’Amministrazione Comunale in merito alle azioni da intraprendere per il futuro;

Si richiede urgente discussione in Consiglio Comunale.-

Molti cordiali saluti.-

Spoleto, lì 20 giugno 2024

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Sergio Grifoni