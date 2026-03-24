Conversazioni con Gianni Burli: una vita per la comunità

Una idea nata per caso ha dato vita ad un libro interessante, divertente ed anche istruttivo. Il titolo, “Conversazioni con Gianni Burli”, già lascia intendere che si tratta di una intervista, che l’autrice, Stefania Proietti, ha fatto a Burli, sulla sua vita in generale e, in particolare, sulle sue numerose attività a favore della comunità: ha gestito e gestisce la società sportiva, è Maestro di Boxe, Capo Scout, prima Consigliere e poi Presidente della Pro Spoleto. Per i più anziani un modo per ripercorrere vicende vissute della vita spoletina, per i più giovani uno sprone a “dare”, a trovare realizzazione nel volontariato e nell’associazionismo. Il libro, della casa editrice Era Nuova, sarà presentato da Gianni Burli, da Stefania Proietti e da Paolo Ciri, vicepresidente della Boxe Spoleto, sabato 28 marzo alle ore 17,30 presso il Podium, palestra di pugilato, con ingresso libero.

Boxe Spoleto A.s.d.