In occasione del centenario della pubblicazione della “Descrizione Geologica dell’Umbria” di Bernardino Lotti, nella prestigiosa sede del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti di Spoleto, si terrà dal 18 al 20 febbraio 2026 il convegno “Lotti 2026: 100 anni di ricerche geologiche in Umbria“.

L’evento si propone di celebrare l’eredità scientifica di Lotti, a lungo Direttore del Servizio Geologico d’Italia, e al tempo stesso di approfondire le ricerche più recenti ed innovative sulla geologia della regione.

Il convegno è organizzato dal Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia, dalla Società Geologica Italiana, dalla Sezione geologica della Regione Umbria e dal Comune di Spoleto, con il contributo scientifico di ISPRA, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Regione Umbria e con il patrocinio del Comune di Massa Marittima, ove Lotti era nato nel 1847.

Il programma del convegno, a cui parteciperanno oltre 150 ricercatori provenienti da varie Università ed Enti di ricerca italiani, oltre a tecnici ed esperti di settore, offrirà un ampio panorama delle più recenti scoperte geologiche nell’Italia centrale, con oltre settanta contributi scientifici, riguardanti la storia della geologia, la cartografia geologica, il corretto utilizzo delle risorse naturali, la valutazione e mitigazione dei rischi geologici.

Ospite di riguardo sarà Walter Alvarez, professore dell’Università della California, Berkeley, noto per le sue ricerche pionieristiche sull’estinzione dei dinosauri, che interverrà a distanza dalla California.

Il convegno si concluderà con una visita guidata presso il MuST (Museo delle Scienze e del Territorio), seguita da un’escursione sui luoghi significativi descritti da Lotti.

L’evento è stato reso possibile grazie al sostegno del Comune di Spoleto e della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto. Hanno inoltre contribuito: Int.Geo.Mod. srl, GE.AR. srl, GeoSoul Italia srl, Gruppo IGR, CARE srl.