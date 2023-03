Convegno “La dispersione scolastica: una sfida per tutta la comunità educante”

Sabato 25 Marzo, aula magna dell’Istituto Tecnico-Professionale “Spagna-Campani”

Sabato 25 Marzo 2023, dalle ore 9:00, presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico-Professionale “Spagna-Campani” di Spoleto, nella sede di via Visso, e trasmesso in diretta sul canale YouTube della scuola, si terrà il convegno dal titolo “La dispersione scolastica: una sfida per tutta la comunità educante”.

L’evento, che avrà il patrocinio del Comune di Spoleto e che vedrà la partecipazione di Dirigenti della Regione Umbria e dell’Ufficio Scolastico Regionale, sarà focalizzato sul significato di dispersione scolastica e sull’analisi dei dati raccolti ad essa relativi; interverranno in particolare, per fare il punto della situazione, oltre a dirigenti scolastici ed insegnanti delle scuole di Spoleto, molti altri autorevoli relatori che affronteranno il tema dal punto di vista delle cause e dei fattori di rischio, del ruolo dell’intervento psicologico e dell’importanza dell’orientamento, e dell’impatto a livello sociale ed economico della dispersione sulla società.

Il convegno sarà inoltre un’occasione per la presentazione del progetto Erasmus+, a cui ha preso parte l’Istituto “Spagna-Campani”, “Digital tool for mentorship against dropout”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.