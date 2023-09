Convegno internazionale a Spoleto organizzato dall’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio

Il 28 è 29 settembre sul tema “Innovazione per la sostenibilità, qualità e sicurezza della filiera olivicolo-olearia”: il programma

“Innovazione per la sostenibilità, qualità e sicurezza della filiera olivicolo-olearia”. Questo il tema centrale del convegno, in programma al Complesso Monumentale di San Nicolò giovedì 28 e venerdì 29 settembre, che si propone di fare il punto sullo stato dell’arte delle innovazioni trasferibili alla filiera olivicolo-olearia, sia per quanto riguarda la fase di produzione della materia prima che la fase di estrazione dell’olio.

Una due giorni di studio e di approfondimenti, nel corso dei quali saranno presentati i recenti risultati della ricerca che sono già adesso utilizzabili da parte delle aziende, con l’obiettivo di consentire ulteriori miglioramenti di processo e di prodotto della filiera.

Quattro le sessioni in programma: Innovazione e sostenibilità dei nuovi modelli olivicoli di impianto, moderata da Enzo Perri; Scelte varietali e del materiale vivaistico per i nuovi impianti olivicoli, moderata da Eddo Rugini; Chimica analitica degli oli vergini di oliva: parametri di qualità e sicurezza, moderata da Lanfranco Conte e Innovazione tecnologica nel processo di estrazione meccanica dell’olio vergine di oliva, moderata da Maurizio Servili.

Il programma completo del convegno:

Sessione 1 – Innovazione e sostenibilità dei nuovi modelli olivicoli di impianto (modera E. Perri)

09.30 – 09.50 Modelli di impianto per i nuovi oliveti

Riccardo Gucci – Università di Pisa

09.50 – 10.10 Scelte varietali e tipologie di impianto

Tiziano Caruso – Università di Palermo

Salvatore Camposeo – Università di Bari

10.10 – 10.30 Le tecniche per ottimizzare l’efficienza e la sostenibilità dei nuovi oliveti

Franco Famiani – Università di Perugia

10.30 – 10.50 Sensoristica e tecnologie di prossimità per la gestione di oliveti intensivi

Riccardo Lo Bianco, Francesco Marra – Università di Palermo

Sessione 2 – Scelte varietali e del materiale vivaistico per i nuovi impianti olivicoli (modera E. Rugini)

11.15 – 11.35 Il vivaismo olivicolo: passato, presente e futuro

Luigi Catalano – CIVI Italia, Roma

Tiziano Caruso – Università di Palermo

11.35 – 11.55 Ideotipo della cultivar per i nuovi oliveti

Adolfo Rosati – CREA-OFA, Spoleto

Enrico Maria Lodolini – Università Politecnica delle Marche

11.55 – 12.15 Il ruolo delle tecnologie in vitro per la produzione di materiale vivaistico

Maurizio Micheli – Università di Perugia

Maurizio Lambardi – CNR-IBE, Sesto Fiorentino (FI)

Christian Silvestri – Università della Tuscia

12.15 – 12.35 Robotica in agricoltura: stato dell’arte e prospettive

Lorenzo Marconi – Università di Bologna

14.30 – 16.00

La tutela delle innovazioni, dei marchi e del design nella filiera olivicolo-olearia

Federico Caruso – SIB LEX Milano

Paolo Veronesi – Società Italiana Brevetti S.p.A, Verona

Luigi Catalano – CIVI ITALIA, Roma

Venerdì 29 settembre

Sessione 3 – Chimica analitica degli oli vergini di oliva: parametri di qualità e sicurezza (modera L. Conte)

09.00 – 09.30 Registrazione dei partecipanti

09.30 – 09.50 Contaminazioni da oli minerali (MOSH-MOAH) negli oli vergini di oliva

Sabrina Moret, Luca Menegoz Ursol – Università di Udine

09.50 – 10.10 I composti volatili dell’aroma: determinazione analitica ed impatto sulla caratterizzazione

dell’aroma dell’olio vergine di oliva

Diego Garcia Gonzales – Instituto de la Grasa – CSIC-Siviglia

10.10 – 10.30 Determinazione analitica dei composti volatili responsabili degli off- flavour come strumento

di supporto all’analisi sensoriale negli oli vergini di oliva

Tullia Gallina Toschi – Università di Bologna

10.30 – 10.50 Valutazione della vita di scaffale dell’olio extravergine di oliva: sviluppo di modelli predittivi

Agnese Taticchi – Università di Perugia

Sessione 4 – Innovazione tecnologica nel processo di estrazione meccanica dell’olio vergine di oliva (modera M. Servili)

11.15 – 11.35 Impatto dei nuovi sistemi di frangitura sui parametri di qualità degli oli extra vergini di oliva

Davide Nucciarell i – Università di Perugia

11.35 – 11.55 Effetto dei campi elettrici pulsati (PEF) e ultrasuoni sulla qualità e resa all’estrazione dell’olio

extra vergine di oliva.

Alessandro Leone – Università Aldo Moro di Bari

11.55 – 12.15 Applicazione del vuoto in fase di gramolatura impatto sulla resa di estrazione e qualità degli oli

extra vergini di oliva

Gianluca Veneziani – Università di Perugia

12.15 – 12.35 Olio di sansa di oliva come fluido per applicazioni tecniche

Paolo Federico Bondioli – SISSG

Igor Calderari – Consigliere Scientifico Associazione Italiana Industria Olearia, ASSITOL

14.30 – 16.00

La valorizzazione dei sottoprodotti dell’estrazione meccanica degli oli vergini di oliva conseguenze in

relazione alla produttività e sostenibilità della filiera olivicolo-olearia

Michele Martucci – Presidente Eurolivepomace, Federazione Europea Olio di sansa e Biomassa da olivo

Giuseppe Blasi – Capo Dipartimento MASAF

Piero Gattoni – Presidente Consorzio Italiano Biogas e Gassificazione, Parco Tecnologico Padano

Interventi programmati

16.00 Conclusioni (Riccardo Gucci, Presidente dell’Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio)