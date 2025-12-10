Convegno e Open Day su prevenzione e screening

Giovedì 11 dicembre alle ore 17.00 a Palazzo Mauri si terrà la presentazione del progetto e momento di sensibilizzazione in materia di screening oncologici.

All’evento interverranno Andrea Sisti, Sindaco di Spoleto, Letizia Damiani, Responsabile medico del Presidio Ospedaliero, Simonetta Antinarelli, Direttore Distretto di Spoleto, Debora de Angelis, Responsabile SSD Screening Oncologici Azienda Usl Umbria 2, Chiara Cappuccini, Dirigente medico Igienista Screening Oncologici Azienda Usl Umbria 2 e Caterina Grechi, Consigliera Centro regionale Pari Opportunità

Per tutta la giornata di sabato 13 dicembre inoltre si potrà anche partecipare all’open day al San Matteo degli Infermi di Spoleto. Dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 20 le donne dai 50 ai 74 anni potranno effettuare mammografie e dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 18 si terrà lo screening per HCV tramite prelievo di sangue per i nati dal 1969 al 1989 e lo screening per PAP e HPV test per le donne dai 25 ai 64 anni.

Le persone in fascia screening che hanno già effettuato di test secondo quanto previsto dai protocolli operativi non potranno accedere all’open day.