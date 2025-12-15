Convegno C.R.E.S.C.I.: al centro i temi del volontariato e della donazione

  Dicembre 15, 2025
    • Venerdì 12 dicembre l’Auditorium dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” ha ospitato il convegno C.R.E.S.C.I., organizzato dalla Consulta Giovanile Comunale in collaborazione con la Protezione Civile del Comune di Spoleto e l’AVIS di Spoleto.

     

    All’iniziativa hanno partecipato circa 470 studenti e studentesse degli Istituti superiori, protagonisti di una giornata di grande valore formativo e civico. Il convegno ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui temi del volontariato e della donazione, evidenziandone l’impatto sociale e il ruolo fondamentale nella crescita delle comunità.

     

    Relatori di livello locale, regionale e nazionale hanno condiviso esperienze e testimonianze sull’impegno civico e solidale.

    Tra i presenti il dottor Sisto Russo, Dirigente del Volontariato della Protezione Civile Nazionale, il consigliere regionale Stefano Lisci, il vicesindaco Danilo Chiodetti, i presidenti regionale, provinciale e comunale di AVIS, il dottor Sandro Costantini, dirigente regionale della Protezione Civile, la dottoressa Stefania Fabiani e il consigliere comunale Egisto Fede.

     

     

    Ringraziamo innanzitutto il Direttore della Scuola di Polizia di Spoleto, dottor Simone Pineschi, per la grande disponibilità e la cortesia con cui ha ospitato e supportato l’organizzazione dell’eventoha dichiarato il presidente della Consulta Giovanile Comunale, Alessandro CampanaUn ulteriore ringraziamento è rivolto all’assessora Luigina Renzi, al Dipartimento 5 e alla Consulta Giovanile di Norcia, alle Associazioni presenti che hanno portato un importunare contributo, oltre a tutte le autorità intervenute che hanno contribuito alla riuscita di una giornata di grande importanza per la formazione delle nuove generazioni”.

