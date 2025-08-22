Contributo per l’acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado

Entro martedì 7 ottobre 2025 è possibile richiedere il contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’ anno scolastico 2025/2026. Sono ammessi al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Spoleto, iscritti presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, anche fuori sede comunale, appartenenti a famiglie il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientra nella soglia di €15.493,71.

Qualora non sia ancora disponibile l’attestazione relativa all’ISEE, può essere presentata la domanda di contributo libri di testo indicando i dati di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e l’attestazione ISEE sarà acquisita dal Comune successivamente.

La domanda dovrà essere presentata tramite procedura online appositamente predisposta nel sito istituzionale del Comune di Spoleto https://shorturl.at/8h5mP accedendo con SPID o CIE (carta d’identità elettronica) del genitore o dello studente se maggiorenne.

In via del tutto eccezionale, gli interessati impossibilitati a compilare la domanda con procedura online, potranno consegnarla a mano agli uffici del Dipartimento n. 5 per il Benessere e l’Innovazione sociale, Formazione Generale e Sportiva per la valorizzazione della persona di via San Carlo il lunedì e il martedì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00. Il modulo è reperibile nel sito istituzionale del Comune di Spoleto (https://shorturl.at/Rylcu), negli uffici del Dipartimento n. 5 e negli Istituti Scolastici.

I richiedenti dovranno recarsi negli uffici muniti di: