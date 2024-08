Contributo per l’acquisto di libri di testo 2024/2025

Entro giovedì 3 ottobre 2024 è possibile richiedere il contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’ anno scolastico 2024/2025. Sono ammessi al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Spoleto, iscritti presso le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, anche fuori sede comunale, appartenenti a famiglie il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) rientra nella soglia di €15.493,71.

Qualora non sia ancora disponibile l’attestazione relativa all’ISEE, può essere presentata la domanda di contributo libri di testo indicando i dati di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e l’attestazione ISEE sarà acquisita dal Comune successivamente.

Chi volesse consegnare a mano la domanda potrà recarsi presso gli uffici del Dipartimento per il Benessere e l’Innovazione sociale, Formazione Generale e Sportiva per la valorizzazione della persona di via San Carlo il lunedì e il martedì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 o su appuntamento il lunedì pomeriggio dalle15.00 alle 17.00 , mercoledì, giovedì e venerdì mattina dalle 9.00 alle 13.00 telefonando ai numeri 0743/218520 (Sara Galardini) e 0743/218540 (Silvia Martellini).

La domanda potrà anche essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it indicando il seguente oggetto: “Contributo libri di testo a.s. 2024/2025” e completa di tutti gli allegati necessari (modulo di domanda, fotocopia di un documento di identità del richiedente, elenco dei libri acquistati e copie delle ricevute delle spese sostenute).

Il modello di domanda è disponibile sul sito del Comune di Spoleto www.comune.spoleto.pg.it nella sezione Servizi educativi per l’Infanzia, Servizi scolastici ed Interventi educativi per le famiglie (https://shorturl.at/XkKTL), presso gli Istituti Scolastici e sul sito della Regione Umbria www.regione.umbria.it/istruzione/bandiistruzione.

I richiedenti dovranno recarsi negli uffici muniti di: