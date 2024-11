Contributo economico per i caregiver familiari

Pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente – https://shorturl.at/yAI40 – l’avviso per la concessione di un contributo economico ai caregiver familiari, finalizzato al sostegno del ruolo di cura e di assistenza.

I beneficiari sono coloro che svolgono le funzioni di caregiver familiare, ossia la “persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto”.

Tra i requisiti richiesti è indicata la residenza in uno dei Comuni della Zona sociale n. 9, fare parte del nucleo familiare della persona da assistere o avere la residenza in altro modulo abitativo, ma collocato nella medesima struttura, avere un ISEE del nucleo familiare in corso di validità, ai sensi della normativa vigente,non superiore ad € 35.000,00.

Per quanto riguarda i requisiti specifici è necessario

essere caregiver di una persona con disabilità grave;

essere caregiver di una persona che non ha avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione;

essere caregiver di una persona inserita in un programma di accompagnamento finalizzato alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita;

essere caregiver di una persona con disabilità gravissima.

La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica disponibile online, tramite PEC all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it oppure a mano, previa richiesta di appuntamento, contattando i numeri 0743.218511 – 0743.218711.

L’istanza deve essere presentata entro martedì 10 dicembre 2024.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0743 218727 o scrivere all’email federico.bussotti@comune.spoleto.pg.it. ​