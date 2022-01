Contributo Autonoma Sistemazione: entro il 15 gennaio la dichiarazione per il mantenimento del contributo

Tutte le informazioni utili

Ancora nove giorni per presentare la dichiarazione per il mantenimento del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.) e del contributo pari alla differenza del canone di locazione o alla metà del Cas. La scadenza è prevista per il 15 gennaio 2022.

Il C.A.S. non potrà essere corrisposto a coloro che hanno rinunciato al contributo per la ricostruzione optando per il sisma bonus (decreto legge n. 63/2013), ecobonus, superbonus Decreto Rilancio n. 34/2020 (bonus 110%) e a chi, avendo danni lievi, ha optato per il superbonus rafforzato (cosiddetto bonus 150%).

Il modello per la presentazione della dichiarazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Spoleto (https://bit.ly/3gKJzGs) o in formato cartaceo presso gli uffici del Comune di Spoleto, Direzione Servizi alla persona, da acquisire previo appuntamento.

La dichiarazione dovrà essere consegnata, entro il 15 gennaio 2022, via pec all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it (anche tramite pec del tecnico incaricato munito di relativa delega), via fax al numero 0743 218521 oppure tramite raccomandata A/R all’indirizzo di Via San Carlo n. 1- Comune di Spoleto – Direzione Servizi alla Persona.

Coloro che non potranno inviare la documentazione seguendo le modalità indicate, potranno consegnarla all’Ufficio Direzione Servizi alla Persona, via San Carlo n. 1, esclusivamente previo appuntamento chiamando i numeri 0743 218511- 218551 – 218711.

Sarà possibile ricevere informazioni via email scrivendo agli indirizzi michela.cori@comune.spoleto.pg.it o laura.rossi@comune.spoleto.pg.it.