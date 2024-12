Contributi per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche

Il Comune di Spoleto ha attribuito €. 50.086,99 di contributi per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di 12 aventi diritto (10 sono stati già liquidati, mentre i restanti 2 lo saranno a conclusione dei lavori).

Ogni anno la regione Umbria ripartisce una somma, erogata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti competente per l’assegnazione delle risorse, in base alle esigenze dei Comuni che ne fanno richiesta per la realizzazione di opere in edifici già esistenti volte a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità.

La somma è stata assegnata dalla Regione dell’Umbria sulla base di una graduatoria inviata dal Comune il 1 marzo 2024 per l’erogazione dei contributi a copertura delle spese sostenute dai privati per pratiche acquisite dall’Ente negli anni 2023/2024.

La liquidazione del contributo ai privati viene effettuata in seguito alla presentazione di regolari fatture quietanzate per l’importo dei lavori eseguiti, entro sei mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo (tale termine su istanza motivata del beneficiario, potrà essere prorogato per una sola volta e comunque per un periodo non superiore a sei mesi).

Nel caso dovessero verificarsi delle economie, sarà possibile lo scorrimento della graduatoria vigente fino all’esaurimento delle somme messe a disposizione dalla Regione Umbria.