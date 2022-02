Contributi per gli affitti, pubblicate le graduatorie provvisorie

Nei prossimi trenta giorni è possibile presentare la richiesta di riesame



Sono online nel sito istituzionale del Comune di Spoleto (https://bit.ly/3sdzWWC) le graduatorie provvisorie degli ammessi e degli esclusi relativamente al ‘Bando affitti 2021’, con l’assegnazione delle somme per gli affitti corrisposti nel 2020.

Entro il termine di 30 giorni a partire da oggi potranno essere presentate le richieste di riesame sia mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Spoleto (Direzione Servizi alla Persona, Piazza del Comune n. 1, 06049 SPOLETO (PG), sia mediante PEC all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it.





Prevista anche la consegna a mano presso la Direzione Servizi alla Persona, in via San Carlo n. 1, chiamando ai seguenti numeri telefonici per concordare un appuntamento: 0743 218511 – 711 – 551.

Per eventuali chiarimenti e richieste è possibile contattare Francesca Gambacorta (0743 218511) e Laura Rossi (0743 218505).