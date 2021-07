Contributi economici per le famiglie numerose

Pubblicato l’avviso valido per la Zona sociale n. 9: Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria . Le domande entro il 30 agosto

Pubblicato l’avviso per l’accesso ai contributi per le famiglie numerose con almeno quattro figli.

L’avviso, emanato dal Comune di Spoleto in qualità di capofila della Zona Sociale n° 9, che comprende anche Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria, si inserisce nell’ambito delle azioni per il riconoscimento del ruolo delle famiglie numerose ed è finalizzato a sostenere il loro maggiore carico nel lavoro di cura ed educativo, attraverso un sostegno economico per coloro che hanno almeno quattro figli.

Nello specifico l’intervento consiste nell’erogazione di un contributo economico, per l’anno 2021, di € 150 per ogni figlio minore ed è concesso a seguito di presentazione della domanda e della successiva approvazione della graduatoria.

A riguardo la disponibilità finanziaria per la Zona sociale n. 9 è pari a € 9.609,98.

Possono presentare la domanda le persone appartenenti ai nuclei familiari residenti in uno dei comuni della Zona sociale N. 9 e, comunque, in uno dei Comuni della Regione Umbria da almeno cinque anni; essere cittadini italiani o cittadini comunitari o cittadini extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno regolare (con esclusione dei titolari di permessi di durata inferiore a sei mesi); avere all’interno del nucleo familiare un numero di figli pari o superiore a quattro, con età inferiore a 26 anni conviventi, di cui almeno uno minore di anni diciotto e avere un ISEE non superiore a € 36.000,00.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine del 30 agosto. Tutte le informazioni relative all’avviso sono online nel siti istituzionale del Comune di Spoleto >> https://bit.ly/3iZByxf.