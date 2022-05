Conto alla rovescia per l’International Dance Competition

A Spoleto torna la settimana dedicata alla danza

Si avvicina l’appuntamento con la danza e, in occasione del trentennale, l’international Dance Competition Spoleto inaugurerà domenica 15 maggio con lo spettacolo Fiore della Danza Coreana, della Compagnia MutDance diretta da Kim Jung Ah, tra le più importanti personalità nel panorama della danza in Corea del Sud. A patrocinare lo spettacolo l’Istituto di Cultura Coreano in Italia e l’Istituto Italiano a Seul.

Il Concorso di Danza di Spoleto, unico in Italia a far parte dell’International Federation of Ballet Competition e patrocinato dal Comune di Spoleto, si terrà presso il Teatro Gian Carlo Menotti si svolgerà fino al 21 maggio per una intera settimana di selezioni e momenti formativi e si concluderà con il consueto Galà dei Vincitori cui prenderanno parte i ballerini più meritevoli dell’edizione in corso e a cui verranno assegnati premi e borse di studio presso importanti accademie e scuole in tutto il mondo. Direzione di palco affidata anche quest’anno al Maitre du Ballet Piero Martelletta.

A presiedere la Giuria 2022 sarà Maria Grazia Garofoli, già etoile del Teatro La Fenice di Venezia, Direttore del Corpo di Ballo Arena di Verona e Direttore di compagnia. Al suo fianco: Julio Bocca, già Etoile Internazionale, uno dei più brillanti danzatori odierni, sensibile interprete di coreografie temporanee e di folclore argentino; Oleksi Bessmertni, fondatore e Direttore Artistico del Festival internazionale di danza Tanzolymp di Berlino; Kathryn Bennetts, dall’Australia, Direttore Artistico del Royal Ballet of Flanders fino al 2012, attualmente mette in scena le opere di Willians Forsyte in tutto il mondo; Kim Jung A, Presidente e Direttrice artistica della compagnia MutDance, docente per il corso master presso varie università in Corea, tra cui Ewha Womans University, Daegu Yeungnam University e Seowon University; Serge Bondur, Artista Emerito del Popolo Ucraino, insegnante e maitre du ballet all’Opera Nazionale di Kiev.

Tornerà anche il Premio della Critica, ideato nel 2012 da Sara Zuccari, giornalista, storico, critico di danza per Tgcom24 Mediaset e Direttore del Giornale della Danza, che anche quest’anno ne presiederà la Giuria.

La conferenza stampa di presentazione della 30esima edizione si terrà venerdi 13 maggio alle ore 11 presso il palazzo comunale alla presenza del Sindaco di Spoleto Andrea Sisti e dell’Assessore al marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale Giovanni Angelini Paroli.

Paolo Boncompagni – Direttore Generale

Il Concorso Internazionale di Spoleto ha davvero tanti anni alle spalle ma è sempre giovane ed è dedicato ai giovani che qui hanno l’opportunità di provare le vere emozioni e soddisfazioni che solo la danza può dare. Un’occasione unica per mettere in mostra il proprio talento.

Irina Kashkova – Direttore Artistico

Facciamo in modo, edizione dopo edizione, che la danza sia sempre protagonista, sotto ogni sua espressione. Anche quest’anno è stata selezionata una giuria di grandissimo livello, così come l’apertura sarà dedicata ad una compagnia elegante ed originale al tempo stesso e che ha prodotto e presentato oltre 50 spettacoli in molti teatri e festival in Corea ma anche nel resto del mondo tra cui Slovenia, Croazia, Thailandia, Messico e molti altri.