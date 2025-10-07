Continua la raccolta fondi a favore della famiglia di Obi

    • La fiaccolata in ricordo di Bala Sagor, organizzata in piazza Fontana dal Comune di Spoleto giovedì scorso, non è stata solo un momento di raccoglimento attraverso cui la città ha voluto omaggiare la memoria di un ragazzo barbaramente ucciso ad appena 21 anni, ma ha rappresentato anche l’occasione per contribuire alla raccolta fondi a favore della famiglia che risiede tutt’ora in Bangladesh.

    Spoleto ha risposto dimostrando grande generosità e partecipazione, con tanti cittadini che hanno lasciato le proprie offerte il giorno stesso dell’iniziativa e tanti altri che hanno effettuato i versamenti nel conto corrente bancario messo a disposizione dai ragazzi e dalle ragazze della Consulta Giovanile comunale di Spoleto.

    Al momento sono stati raccolti poco meno di € 6.000,00, cifra che il Comune di Spoleto donerà alla famiglia di Obi, come tutti conoscevano e chiamavano Bala Sagor.

    Fino a venerdì 10 ottobre sarà possibile continuare a donare sul conto corrente IT45A3608105138262905962922, indicando come causale “Offerte per la famiglia di OBI”.

    Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato al ricordo di Obi in piazza Fontana – sono state le parole dell’assessora Luigina Renzi, che sta seguendo direttamente la raccolta fondi – e ringraziamo quanti, non potendo essere presenti giovedì scorso, hanno comunque voluto contribuire ad aiutare una famiglia colpita da lutto tremendo e ingiustificato. Come amministratori siamo orgogliosi della risposta della città”.​

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....