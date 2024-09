Continua la raccolta firme per il San Matteo degli Infermi

Continua la raccolta firme promossa dal Comitato di Strada per la salute Pubblica, Comitato Civico Spoleto Valnerina, Coordinamento Pace Diritti Ambiente, Spoleto City forum, per richiedere la riapertura di tutti i reparti dell’ ospedale San Matteo degli Infermi chiusi nell’ ottobre 2020 e non più riaperti come da impegno e dichiarazione pubblica del governo regionale.

Ecco dove firmare:

Giovedì 19 settembre presso Eurospin di Borgo Cerreto ore 9,30/12,30.