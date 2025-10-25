Continua la lotta per l’ospedale

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Vorremmo rendere noto che l’ incontro dei Comitati con Noto ( Direttore ASL 2) di ieri, a nulla e’ servito, perché, e non e’ una novità, i tecnici obbediscono ai politici.

Ma vogliamo annotare quanto segue.

Lo avevamo già detto, ma non volendo fare la parte del Bastian contrario, abbiamo partecipato ( con il Dott. Briguori) anche a questo incontro, pur convinti dell’ inutilità, o peggio che era una strada sbagliata che era inutile percorrere; abbiamo comunque partecipato, avendo reso precedentemente partecipi del nostro parere gli altri Comitati, ciò che per noi che ne poteva scaturire, cioè nulla.

I Comitati vogliamo ribadire, hanno la sola forza della volontà della popolazione e come mezzo la piazza, tutto il resto e’ interesse politico di parte, per interessi particolari.

Perciò, per quanto ci riguarda il prossimo appuntamento può essere solo con la controparte politica, la PRESIDENTE Proietti. I Portavoce dei Comitati dovranno incontrarla per ribadire le nostre richieste (da lei trasformate in impegno politico un anno fa), sostenuti da un Presidio in Piazza Italia, a Perugia, per ricordare a chi governa la Regione, che l’ ora di passare dalle parole ai fatti e’ già passata e anche, che coloro che non mantengono gli impegni presi, pagheranno il prezzo del loro voltafaccia.

Ci auguriamo che ciò non debba servire, ma se dovesse servire, sarà servito in modo niente affatto elegante ma con ogni modalità utile a garantire la sanità pubblica e il diritto alla salute della popolazione di Spoleto e Valnerina.

COMITATO DI STRADA PER LA SALUTE PUBBLICA