Continua la lotta per l’ospedale

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:
Riceviamo e pubblichiamo integralmente:
Ducato Futsal Spoleto: Paolino, Stramaccioni, Castellani, Trapasso, Rosi, Vitinho, Vasilache, Paloni, Giusti, Botteghin, D’Angeli, ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Vorremmo rendere noto che l’ incontro dei Comitati con Noto ...
Diamo il benvenuto al numero 4 di Visti dalla Tribuna, il periodico diretto dal ...
La Pubblica Assistenza Stella d’Italia, la più antica organizzazione di soccorso presente in città, ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Negli ultimi mesi l’Amministrazione comunale è stata oggetto di critiche ...
Dura trasferta per la Ducato Futsal quella di domani alla Polivalente di Gubbio. Rosi ...
Quattro nuovi alberi nell’area verde limitrofa alla zona commerciale di San Nicolò. La piantumazione ...
“Quando la paura fa… buuu!” è il terzo appuntamento del Progetto Leggimi e… leggimi ancora! ...
Superare il sistema delle ordinanze sindacali attraverso un regolamento comunale che disciplini i permessi ...
La Polizia di Stato di Spoleto, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, ...
Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee perderanno la loro validità sia all’interno ...
Si è tenuta questa mattina presso il Palazzo Comunale di Spoleto la conferenza stampa ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Spoleto sta attraversando un momento delicato e preoccupante. Gli episodi ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Alla fine è andata come era normale che andasse, così ...
Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi del controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato ...
In occasione della mostra MATERIALITY – Nano- e bio-materiali per lo sviluppo sostenibile in ...
Lascia un commento