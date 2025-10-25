Continua la lotta per l’ospedale

  • Redazione
  • Ottobre 25, 2025
  • Attualità
  • Letto 66

    • Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

    Vorremmo rendere noto che l’ incontro dei Comitati con Noto ( Direttore ASL 2) di ieri, a nulla e’ servito, perché, e non e’ una novità, i tecnici obbediscono ai politici. 
    Ma vogliamo annotare quanto segue.
    Lo avevamo già detto, ma non volendo fare la parte del Bastian contrario, abbiamo partecipato ( con il Dott. Briguori) anche a questo incontro, pur convinti dell’ inutilità, o peggio che era una strada sbagliata che era inutile percorrere; abbiamo comunque partecipato, avendo reso precedentemente partecipi del nostro parere gli altri Comitati, ciò che per noi che ne poteva scaturire, cioè nulla.
    I Comitati vogliamo ribadire, hanno la sola forza della volontà  della popolazione e come mezzo la piazza, tutto  il resto e’ interesse politico di parte, per interessi particolari.
    Perciò, per quanto ci riguarda il prossimo appuntamento può essere solo con la controparte politica, la PRESIDENTE Proietti. I Portavoce dei Comitati dovranno incontrarla per ribadire le nostre richieste (da lei trasformate in impegno politico un anno fa), sostenuti da un Presidio in Piazza Italia, a Perugia, per ricordare a chi governa la Regione, che l’ ora di passare dalle parole ai fatti e’ già passata e anche, che coloro che non mantengono gli impegni presi, pagheranno il prezzo del loro voltafaccia.
    Ci auguriamo che ciò non debba servire, ma se dovesse servire, sarà servito in modo niente affatto elegante ma con ogni modalità  utile a garantire la sanità pubblica e il diritto alla salute della popolazione di Spoleto e Valnerina.

     

    COMITATO DI STRADA PER LA SALUTE PUBBLICA

    Share

    Articolo precedente

    La Pubblica Assistenza Stella d’Italia organizza un nuovo corso per volontari

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....