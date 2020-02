Il coordinatore Murro: 《Stabilire punti di contatto con i cittadini, soprattutto con i residenti nelle aree decentrate, è uno strumento essenziale nell’azione amministrativa》

Continua il Tour delle Frazioni a cura del Circolo Fratelli d’Italia di Spoleto

Una ‘trasferta’ su tutto il territorio del comprensorio del Comune di Spoleto iniziata due mesi fa. Non sono incontri pubblici ma, visite dei piccoli centri abitati e confronto con i residenti.

Domani 24 febbraio alle ore 10, Fratelli d’Italia sarà a Valle San Martino.

Obiettivo: discutere insieme delle criticità, confrontarsi sui progetti e sugli interventi, segnalare e decidere le azioni amministrative da intraprendere nell’interesse della comunità.



“Stabilire punti di contatto con i cittadini, soprattutto con i residenti nelle aree decentrate – dice il coordinatore comunale Rosario Murro – è uno strumento essenziale nell’azione amministrativa senza il quale non sarebbe possibile attuare investimenti, elaborare opportunità, migliorare i servizi. Considero questa fase di ascolto una necessaria occasione di confronto ed analisi dei bisogni per la quale è fondamentale la partecipazione dei cittadini , soprattutto per tenere fede a quanto sottoscritto in campagna elettorale”.



Il giro proseguirà lunedì 2 Marzo (Pompagnano); lunedì 9 marzo (Pincano).