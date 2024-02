Contaminazioni: “Ucraina così lontana, così vicina”

Due incontri per comprendere il contesto storico e culturale e le motivazioni della guerra in corso

La presenza di una comunità di profughi ucraini a Spoleto rappresenta un valore umano positivo in quanto offre alla nostra comunità urbana la possibilità di entrare in contatto diretto con un’altra cultura nonché con i vissuti, le vicissitudini storiche e le abitudini e la mentalità che l’hanno prodotta, favorendo processi di integrazione che rendono la comunità urbana stessa oltremodo aperta, inclusiva ed accogliente.

Nell’ambito della rassegna d’arte “Contaminazioni 2023”, svoltasi nei mesi di ottobre e novembre del 2023, l’Associazione Teude, in stretta collaborazione con l’ ASSESSORATO AL BENESSERE E INNOVAZIONE SOCIALE, FORMAZIONE GENERALE E SPORTIVA PER LA VOLORIZZAZIONE DELLA PERSONA DEL COMUNE DI SPOLETO e l’ ASSESSORATO ALLA VALORIZZAZIONE DELLE CULTURE, DELLA QUALITA’ E DELLA BELLEZZA DELLA CITTA’ E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SPOLETO ha organizzato il 12 Novembre a Palazzo Mauri un primo incontro sulla situazione geopolitica e sulla funzione svolta dall’informazione nel “raccontare” la guerra in corso in Ucraina nel corso del quale la giornalista Annalisa Camilli, inviata di guerra della Rivista Internazionale, ha parlato del suo libro/reportage intitolato “Un giorno senza fine – Storie dall’Ucraina in guerra “ nel quale ha raccontato, l’inizio della guerra, l’impatto sulla popolazione civile, una previsione sugli esiti del conflitto.

A questo primo incontro segue una seconda conversazione Venerdì 16 Febbraio prossimo sempre a Palazzo Mauri alle ore 17,00 tenuta dal Professore Natale Fioretto, Esperto di storia e Letteratura Russa, Docente presso Università per Stranieri di Perugia, che si è reso disponibile ad affrontare il tema “Letteratura, identità culturale e sovranità politica dell’Ucraina prima e dopo le rivoluzioni del 2004 e del 2014”.

Il Professor Fioretto si soffermerà su alcune figure importanti della letteratura russa nate nella Regione Ucraina (come Bulgakov o Gogol) evidenziando se nella loro produzione affiorasse la rivendicazione di una identità culturale che rimandasse alle proprie origini ed inoltre in che modo gli scrittori contemporanei hanno accompagnato il processo politico che ha portato alla fuoriuscita dell’Ucraina dalla sfera d’influenza politica e culturale Russa e a rimarcare una propria ed autonoma identità politica e culturale

I due incontri sono stati preparati attraverso una prima ricerca bibliografica e documentaria sia su fonti bibliografiche che sulla Rete per comprendere la cause del conflitto attuale a partire dall’impatto della Rivoluzione russa sulla società e sull’economia della Regione e quanto questo precedente storico con le sue conseguenze costituisca la radice della guerra in corso e del processo di autonomia.