Contaminazioni: nel weekend appuntamenti con “Obiettivando” e la giornalista Annalisa Camilli

A palazzo Mauri da venerdì 10 a domenica 12 novembre. Sabato 18 novembre si chiude con “Baci e Smorfie”

Nuovi appuntamenti per la manifestazione “Contaminazioni”, la rassegna artistica organizzata dall’associazione Teude, il contributo della Fondazione CA.RI.SPO. e il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Spoleto.

Da venerdì 10 a domenica 12 novembre, a palazzo Mauri, è in programma OBIETTIVANDO. La fotografia (si) racconta, tre giornate di workshop fotografico curato da Giacomo Ramaccini, in collaborazione con la fotografa Emanuela Duranti e Moreno Orazi, con una giornata interamente dedicata al racconto fotografico della città attraverso i diversi dispositivi e strumenti oggi disponibili.

Venerdì 10 novembre, alle ore 16.00, ci sarà l’introduzione “Piccola storia della fotografia. Dal dagherrotipo fino ai giorni nostri. La fotografia urbana”, mentre sabato 11 novembre, alle ore 10.00, sarà la volta del tour fotografico urbano, a cui seguirà l’elaborazione delle immagini scattate. L’ultimo appuntamento con OBIETTIVANDO è domenica 12 novembre alle ore 10.00, quando ci sarà la lettura critica delle immagini dei partecipanti al tour.

Tra gli appuntamenti in programma a novembre c’è anche la presentazione del libro della giornalista di Internazionale Annalisa Camilli, “Un giorno senza fine. Storie dall’Ucraina in guerra”, che si terrà domenica 12 novembre, alle ore 17, nella sala conferenze del 2° piano della Biblioteca comunale “G. Carducci” a palazzo Mauri.

La Camilli raccoglie nel libro le storie di chi ha perso i familiari nei bombardamenti, di chi non è riuscito a scappare, di chi è tornato per combattere e vuole arruolarsi, di chi ha scelto di vivere nel sottosuolo delle città ridotte in macerie o è stato costretto a fuggire. Ma riflette anche sul racconto della guerra e sulle sue retoriche, sulla distanza da tenere quando si descrive la sofferenza degli altri.

Sullo sfondo le strategie militari, i movimenti degli eserciti, i tentativi della diplomazia internazionale, la propaganda e le fake news, mentre al centro rimane la voce di quelli che più di tutti hanno subito le tragiche conseguenze del conflitto: i civili.

L’ultimo appuntamento sarà sabato 18 novembre, alle ore 17.00 a palazzo Mauri, con “BACI E SMORFIE, evento semiserio sulla comunicazione non verbale”, una performance di Anna Rita Antonelli, Laura Frascarelli, Leonilde Gambetti e Moreno Orazi, che racconterà l’espressione dei sentimenti nel cinema, nell’arte, nei fumetti e nel teatro.