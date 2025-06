“Contaminazioni”, a Spoleto arriva la mostra fotografica Gypsos

L’associazione Teude, in collaborazione con l’associazione “Petite maison des sons et lumières”, inaugura a Palazzo Mauri di Spoleto la mostra fotografica “Gypsos” accompagnata da Reading poetico e da un brindisi finale.

Gypsos nasce da una riflessione sul rapporto tra originale e copia, tra ciò che si mostra e ciò che si cela. Ambientato nella gipsoteca del Museo di Arte Classica di Roma, il progetto unisce parola e immagine in un dialogo rispettoso e parallelo. Le riproduzioni in gesso, protagoniste di uno spazio carico di silenzi e presenza, diventano occasione per esplorare il senso dell’opera, la sua aura e il suo doppio. Attraverso coppie concettuali – riflettente/assorbente, levigato/ruvido, esibito/nascosto – Gypsos ci accompagna in un viaggio fatto di intuizioni, domande e sguardi che, pur nella loro imperfezione, rivelano la sostanza stessa del gesto artistico.

L’appuntamento, che si presenta come una vera e propria contaminazione tra poesie e fotografie, sarà introdotto dal semiologo Danilo Cognini.

Le poesie sono di Alfonso Russi e le fotografie di Marco Cappellano.

La mostra verrà inaugurata il 13 giugno alle ore 17:00, rimarrà esposta fino al 22 giugno negli orari di apertura della Biblioteca G. Carducci.