Contaminazioni 2025. Ultimi due appuntamenti

Giunge al termine l’edizione 2025 della rassegna artistica “Contaminazioni”, realizzata dalla Associazione Teude con il patrocinio del Comune di Spoleto, della Regione Umbria e della Provincia di Perugia.

Ancora due giorni di iniziative in programma per il mese di novembre.

Sabato 29 novembre alle ore 16.00 al cantiere Oberdan si terrà un laboratorio di “coro poetico” e alle ore 19.00 una performance dal titolo “PoetiCo” a Corso Garibaldi. A seguire, sarà possibile partecipare alla “bisboccia poetica – vieni a leggere le tue poesie“, al Ristorante 9cento.

Il coro poetico è un insieme di voci che si accordano per far arrivare a orecchie, menti e cuori, la straordinaria musicalità della parola poetica. Partecipare ad un coro poetico significa sperimentare in maniera divertente, con una guida, la lettura ritmica ed espressiva, ad alta voce, di alcuni testi di poesia, provando, in gruppo, variazioni di ritmo, tono, velocità, timbro, al fine di formare uno strumento polifonico che possa vibrare con sapienza, piacevolezza e semplicità. Non occorrono particolari abilità, se non la voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, di creare e condividere con altri un’esperienza artistica, energetica e densa di parole.

La prima parte del lavoro avviene nella dimensione del laboratorio, cui segue l’azione poetica collettiva, ossia l’esito del laboratorio. Il testo poetico collettivo estemporaneo viene performato dal gruppo in pubblico dando vita a un flash mob da ascoltare, guardare e a cui prendere parte.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo email lab.contaminazioni@gmail.com.

Gli eventi laboratoriali/artistici sono gratuiti previo tesseramento all’Associazione Teude 2025.

Domenica 30 novembre, infine, alle ore 10.00 si terrà il terzo ed ultimo appuntamento di esplorazione fotografica del territorio urbano nelle sue periferie. La zona interessata sarà quella di Santo Chiodo, punto di ritrovo in via degli Operai​.