Consulta Giovanile e Istituto "Rolando Lanari": un'alleanza al servizio dei giovani

  Febbraio 5, 2026
    • La Consulta Giovanile Comunale di Spoleto desidera esprimere un sincero e sentito ringraziamento al Direttore dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari”, Primo Dirigente di Pubblica Sicurezza Simone Pineschi, per la disponibilità, la collaborazione e l’attenzione che sta dimostrando nei confronti dei giovani della nostra città.


    Un legame che si è ulteriormente rafforzato in occasione del giuramento del corso Vice Ispettori dello scorso 23 gennaio, evento al quale la Consulta ha avuto l’onore di partecipare attivamente nell’organizzazione, grazie alla fiducia e al supporto del Direttore e di tutti gli uffici dell’    Istituto, ai quali va il nostro ringraziamento per la professionalità e la disponibilità sempre dimostrate.


    La collaborazione è proseguita anche nella giornata di mercoledì 4 febbraio, quando l’Istituto “Rolando Lanari” ha voluto coinvolgere la Consulta Giovanile in un momento importante di presentazione ai nuovi allievi Agenti, invitandoci a intervenire nell’auditorium dell’Istituto per raccontare il ruolo della Consulta all’interno della società e del territorio spoletino. Un’occasione preziosa per avviare un dialogo e creare future collaborazioni con i giovani agenti che iniziano il loro percorso formativo nella nostra città.


    In questi mesi si è così costruita un’intesa autentica e positiva, fondata sul dialogo e sulla volontà comune di offrire ai giovani occasioni di crescita, confronto e partecipazione attiva alla vita della comunità.

    A nome di tutti i membri della Consulta Giovanile, rivolgiamo quindi un ringraziamento che nasce davvero dal profondo del cuore al Direttore Pineschi, accompagnato da grande stima e riconoscenza per il lavoro svolto e per i progetti che potranno nascere in futuro.

     


    Con fiducia e speranza guardiamo avanti, certi che questa collaborazione continuerà a rappresentare un valore importante per i giovani e per tutta la città di Spoleto.

